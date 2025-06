Operațiune masivă a Ucrainei împotriva Rusiei: Au fost distruse zeci de avioane și aerodromuri, inclusiv de la o bază din Siberia

Foto: Captură Twitter/Anton Gherașcenko

Armata ucraineană a lansat o operațiune amplă de distrugere a infrastructurii militare a invadatorilor ruși, distrugând numeroase aerodromuri, avioane de război și alte instalații militare rusești, conform oficialului Anton Gherașcenko, de la ministerul ucrainean de interne.

Potrivit unui comunicat al serviciului de securitate ucrainean, SBU, „bombardiere strategice inamice ard în masă în Rusia”.

Potrivit SBU, Ucraina desfășoară „o operațiune specială la scară largă care vizează distrugerea bombardierelor inamice”. Peste 40 de aeronave ar fi fost lovite.

Printre ele sunt și bombardiere rusești cu capacitate nucleară și rază lungă de acțiune de la o bază militară din Siberia, acesta fiind primul atac de acest gen de până acum de pe linia frontului, la peste 4.300 km distanță, potrivit bloggerilor pro-ruși.

Imagini și videoclipuri neverificate postate pe rețelele sociale au arătat bombardiere strategice rusești - al căror scop este de a lansa bombe nucleare asupra țintelor aflate la distanță - în flăcări la baza aeriană Belaya, la nord de Irkutsk.

Asaltul ucrainean de pe 1 iunie s-a concentrat asupra aviației statului agresor.

„Canalele rusești de Telegram raportează incendii la aerodromul rusesc din Olenia, acolo de unde decolează aviația strategică rusă înainte de loviturile împotriva Ucrainei.

Localnicii au auzit explozii înainte de izbucnirea incendiului”, se arată într-una dintre postările lui Gherașcenko.

„În termeni de proporție cost-eficiență, operațiunea Ucrainei din 1 iunie 2025 este fără precedent. O singură dronă poate să coste aproximativ 300-600 de dolari, în timp ce bombardierele strategice rusești Tupolev-95MS valorează peste 100 de milioane de dolari”, a mai scris el pe Twitter.

Atacurile au fost lansate de Serviciul de Securitate din Ucraina și au fost țintite aerodromui în Belaia și Olenia – avioane A-50, Tu-95 și Tu-22 au fost distruse.

Conform unei surse citată de Sky News, pagubele făcute statului agresor s-ar ridica la două miliarde de dolari.

