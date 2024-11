Focar de E.coli în America din cauza consumului unor morcovi organici. Unde au ajuns legumele contaminate

Morcovii contaminaţi care proveneau de la o fermă din California au ajuns în Statele Unite ale Americii, Puerto Rico și Canada. Sursa foto: Getty images (poza cu caracter ilsutrativ)

Autorităţile din Statele Unite ale Americii sunt în alertă după ce s-au înregistrat zeci de cazuri de E. coli, provocate de consumul de morcovi organici contaminaţi provenind de la o fermă.

Până în acest moment 39 de persoane din 18 state s-au îmbolnăvit şi s-au înregistrat 15 spitalizări şi un deces.

Morcovii care proveneau de la o fermă din California au ajuns în Statele Unite ale Americii, Puerto Rico și Canada, dar producătorul a avertizat că foarte probabil morcovii nu se mai află în magazinele alimentare, ci în frigiderele sau congelatoarele consumatorilor, astfel a îndemnat populaţia să nu consume respectivele legume şi să le predea la magazinele de unde le-au achiziţionat.

Majoritatea infecțiilor sunt în New York, Minnesota, Washington, California și Oregon, relatează Associated Press, citat de The Guardian.

E coli este o bacterie care poate provoca infecții grave și uneori fatale la copiii mici, persoanele în vârstă și cei cu sistemul imunitar compromis. Perioada de incubație pentru E coli la om poate varia de la 24 de ore la până la 10 zile şi poate provoca afecțiuni severe de diaree cu sânge sau dezvoltarea hipertensiunii arteriale, boli renale cronice și probleme neurologice. Simptomele includ crampe abdominale severe, diaree, febră, greață și vărsături.