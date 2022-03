Garry Kasparov, despre o posibilă înțelegere între SUA și Rusia: ”Îi promit lui Zelenski că vor plăti pentru reconstrucție și își vor cere scuze pentru masacru”

Garry Kasparov susține că refuzul SUA de a trimite aeronave de luptă Ucrainei este un semn că acestea ar dori să negocieze cu Putin.

„O altă zi, încă un milion de refugiați, încă zeci de civili ucraineni nevinovați uciși intenționat de armata lui Putin. Un alt set de scuze ciudate pentru a nu trimite forţă aeriană, astfel încât Ucraina să se poată apăra.

Simțiți-vă liberi să mă numiți un rus paranoic, dar declarațiile SUA combinate cu ceea ce aud creeză o imagine neplăcută a priorităților americane cu privire la Putin și viitorul Ucrainei. Se pare că încă încearcă să facă înțelegeri cu un criminal în masă.

Diplomația oscilantă a lui Bennett, Rusia încă la masa negocierilor cu Iranul, dispute publice cu Polonia din cauza avioanelor - toate fără nicio explicație a scopurilor sau rațiunilor Casei Albe. Îl elimină pe Putin sau negociază cu el? Nu pot fi ambele, nu în timp ce genocidul lui accelerează.

Mă tem că SUA vor o ieșire salvatoare pentru Putin, să facă presiuni asupra Ucrainei să se predea, să ridice cele mai grave sancțiuni, iar Crimeea și Estul Ucrainei să fie ocupate. Îi promit lui Zelensky că vor plăti pentru reconstrucție și își cer scuze pentru masacru.

Numiți asta o conspirație, dar ce explicație există pentru a nu face tot posibilul pentru a apăra Ucraina? Națiunile NATO, inclusiv SUA, trimit deja arme. Avioane nu, pentru că nimeni nu vrea să își asume responsabilitatea pentru protejarea unui popor asediat de crime în masă?”, a transmis Garry Kasparov pe Twitter.

Opozantul lui Putin înaintează posibilitatea ca SUA să amâne un răspuns mai ferm până când nu se va mai putea face nimic pentru a opri Rusia.

„După cum am spus după prima zi, descurajarea s-a terminat. Sancțiuni puternice și armament limitat pentru Ucraina l-ar fi oprit pe Putin în urmă cu 8 ani, poate chiar acum 4 luni. Acum este război total, civilii sunt bombardați, iar SUA încă se comportă ca și cum ar fi 2014.

Casa Albă trebuie să facă ceea ce trebuie sau să explice de ce refuză. În cel mai bun caz, este o lașitate și o încercare de a nu face nimic până nu se mai poate face nimic. În cel mai rău caz, ei sacrifică vieți ucrainene pentru a negocia cu Putin lucruri pe care le consideră prioritare.”, susține Kasparov.

Another day, a million more refugees, dozens more innocent Ukrainian civilians murdered intentionally by Putin's military. Another set of strange excuses for not sending air power so Ukraine can defend itself. 1/8