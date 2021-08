Greta Thunberg și Codul Roșu pentru omenire: "Nu ne spune ce să facem"

Dintre politicieni, premierul britanic s-a pronunțat pentru "trimiterea industriei cărbunelui în istorie" în vreme ce șeful guvernului australian a respins apelul la acțiuni mai hotărâte.

Cunoscuta activistă de mediu Greta Thunberg a comentat, la rândul ei, documentul elaborat de experții ONU.

"Confirmă ceea ce știm deja din mii de studii precedente şi rapoarte: că ne aflăm într-o situație de urgență.

Este o trecere în revistă serioasă (dar prudentă) a celor mai importante dovezi științifice disponibile în prezent", a scris ea pe Twitter.

"Nu ne spune ce să facem. Depinde de noi să avem curaj şi să luăm decizii bazate pe dovezile științifice oferite de aceste rapoarte.

Putem încă evita cele mai grave consecințe, însă nu vom reuși dacă acționam ca și până acum și nu vom trata criza așa cum trebuie tratată o criză", continuă mesajul său.

The new IPCC report contains no real surprises. It confirms what we already know from thousands previous studies and reports - that we are in an emergency. It’s a solid (but cautious) summary of the current best available science. 1/2