Potrivit documentului, se pare că Rusia pregătește o serie de videoclipuri și fotografii false pentru a discredita armata ucraineană în legătură cu creșterea cazurilor de predare a personalului militar rus.

Ordinul este datat 21 martie și are următoarele subpuncte:

1. Elaborați și distribuiți o serie de materiale video care demonstrează comportamentul inuman al personalului militar al Forțelor Armate ale Ucrainei și al formațiunilor naționaliste de pe teritoriul Ucrainei în legătură cu prizonierii care și-au exprimat dorința voluntară de a se preda.

2. Elaborați și distribuiți o serie de materiale grafice cu dovezi care să demonstreze folosirea actorilor în timpul filmării de către ucraineni a materialelor cu rușii luați ostatici De asemenea, să fie negat faptul că Forțele Armate ale Federației Ruse folosesc militari aflați în termen.

3. Să se elaboreze suport informațional al materialelor care să fie plasate în comentarii, cu argumente solide privind modul în care se încalcă Convenția de la Geneva privind tratarea prizonierilor de război.

