Imagini cu casele care au rămas intacte după incendiile din Los Angeles. În jurul lor sunt doar ruine

Șiruri de ruine ale caselor carbonizate au umplut peisajul din Los Angeles, în timp ce flăcările au înghițit cartiere întregi, pe o suprafață mai mare decât Parisul. Dar printre zidurile dărâmate, unele case au rămas neatinse.

Printr-un amestec de noroc și proiectare a clădirii, câteva case din cartiere care altfel ar fi fost reduse la cenușă au rezistat flăcărilor puternice care au distrus mii de case și au ucis cel puțin 24 de persoane, notează AP.

Diferențele erau izbitoare: o casă în vârful unui deal se afla între copaci și tufișuri arse, iar de la ferestre se vedeau lucruri neatinse. Mai jos, rămășițele caselor altora - de la părți de acoperișuri, garduri, pereți până la unități de aer condiționat și balansoare - erau arse și prăbușite.

Casa Walsh, prezentată în serialul de televiziune „Beverly Hills 90210”, a supraviețuit. La fel și gazonul său imaculat. Alături, rămășițele casei unui vecin erau înnegrite de funingine.

Casa Walsh house remains intact the house next to it burned down #BeverlyHills90210 pic.twitter.com/rwrx0q7VyF

Unele proprietăți de pe malul mării au fost, de asemenea, cruțate, cu rânduri de copaci arși făcând loc unui grup de case neatinse. Altele au avut o soartă diferită, cu acoperișuri și copaci prăbușindu-se peste case, iar serviciile de urgență lucrând printre dărâmături.

Incendiile de vegetație din California poartă amprentele schimbărilor climatice. Râurile atmosferice au revărsat cantități uriașe de apă asupra regiunii, ceea ce a provocat o creștere abundentă a plantelor. Apoi, seceta le-a uscat, creând hrana perfectă pentru flăcări.

Pompierii se pregătesc pentru o revenire a vânturilor periculoase care ar putea alimenta din nou flăcările.

No words really - just a horror show. Some of the design choices we made here helped. But we were also very lucky. pic.twitter.com/kpqfiRj49M