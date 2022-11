Imagini virale cu un maratonist care fumează pe tot parcursul cursei de 42 de kilometri: "Imaginează-ți să fii blocat în spatele lui"

Imaginile cu "Unchiul Chen", fumând în timpul maratonului au devenit virale, potrivit Daily Mail.

Chen a terminat pe locul 574, din 1.500 de participanți, cu un timp impresionant de 3 ore, 28 de minute și 45 de secunde.

Chinezul obișnuiește adesea să fumeze în timp ce aleargă, potrivit Canadian Running Magazine. Bărbatul a participat atât la Maratonul Guangzhou din 2018, cât și la Maratonul Xiamen 2019, și a fumat pe tot parcursul celor două competiții.

"Iată-l pe eroul meu. Priviți-l când fumează" / "Imaginează-ți să fii blocat în spatele lui" / "Deci așa arată performanța", au comentat cei care au văzut imaginile pe rețelele sociale.

Chinese man, 50, runs marathon in three and a half hours while CHAIN SMOKING for the entire 42 kilometers https://t.co/9BEqDwwcvM