Imaginile cu migranti încolonați pentru deportare cu avioane militare șochează SUA

Autoritățile americane au anunțat, vineri, începerea deportărilor de migranți din SUA, pe calea aerului.

Programul de deportare în masă a fost o prioritate încă din prima zi a noului președinte american, Donald Trump, care a semnat mai multe ordine executive în acest sens.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus, vineri, că "zborurile de deportare au început", și a prezentat fotografii cu persoane îmbarcate în aeronave militare.

“Președintele Trump trimite un mesaj puternic și clar întregii lumi: dacă intrați ilegal în Statele Unite ale Americii, veți suporta consecințe grave”, a scris ea într-o postare pe rețeaua X, citată de Fox News.

Una dintre fotografii a fost realizată la Biggs Army Airfield de la baza Fort Bliss din El Paso, Texas, precizează sursa citată, care menționează surse din cadrul Serviciului vamal și de protecție a frontierelor al Statelor Unite.

Avionul din imagini ar fi îmbarcat circa 80 de persoane, după care a decolat spre Guatemala joi, la ora locală 17.00.

First footage of the deportation of illegal migrants from the United States.



Published on her social networks by US presidential aide and White House press secretary Caroline Levitt. pic.twitter.com/NYDuYpYvU5