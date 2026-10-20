În Germania se plătesc aproape 200 de euro în plus pe lună la credite. Dobânzile, la cel mai mare nivel din 2009

2 minute de citit Publicat la 22:59 20 Oct 2026 Modificat la 22:59 20 Oct 2026

Imagine cu caracter ilustrativ din Frankfurt, Germania. sursa foto: Getty

Un credit pentru cumpărarea unei locuințe în Germania costă acum mai mult decât oricând de la criza financiară din 2009, în condițiile în care piața se teme că războiul din Iran va menține inflația ridicată și va împinge dobânzile în sus, a transmis Interhyp, broker de credite ipotecare cu sediul la München, scrie Euronews.

Potrivit acestuia, dobânda tipică la un împrumut pe zece ani se apropie acum de 4,5%, peste vârful anterior, de puțin peste 4,4%, atins la finalul lui 2023.

Dobânda medie la creditele ipotecare pe zece ani era de doar 3,9% în luna mai, a declarat CEO-ul Interhyp, Jörg Utecht, citând datele companiei.

Cel mai recent sondaj realizat de Interhyp în rândul creditorilor, publicat pe 15 octombrie, plasa media pe zece ani la aproximativ 4,4%, însă aceasta continuă să crească. Totuși, majoritatea băncilor chestionate se așteaptă ca dobânzile să rămână stabile în următoarele două luni.

Pe un orizont de șase până la 12 luni, 60% dintre ele anticipează o scădere, iar 40% se așteaptă la noi creșteri.

Atât cifrele Interhyp, cât și datele Bundesbank, banca centrală a Germaniei, privind creditele pentru locuințe acordate gospodăriilor arată că finanțarea nu a mai fost atât de scumpă de la criza financiară din 2009.

Datele Băncii Centrale Europene (BCE) confirmă, la rândul lor, cât de rapid s-au schimbat costurile de împrumut.

Dobânda medie la creditele ipotecare din Germania a sărit de la 1,48% la începutul lui 2022 la 4,15% la finalul lui 2023, a coborât la 3,57% la începutul lui 2025 și a urcat din nou la 3,91% în trimestrul al doilea al acestui an, înainte de cel mai recent salt.

Războiul și BCE

Utecht a pus cea mai recentă creștere în principal pe seama războiului din Iran și a temerilor inflaționiste pe care acesta le-a alimentat.

Pentru a ține prețurile sub control, BCE a majorat dobânzile de două ori în acest an, ridicând rata dobânzii la facilitatea de depozit la 2,5%.

Pentru un credit ipotecar mediu, recenta creștere adaugă aproape 200 de euro la rata lunară, a declarat Utecht, precizând că unii clienți au devenit mai reticenți.

El a explicat, de asemenea, că dobânzile vor scădea semnificativ abia după ce conflictul se va încheia definitiv, lucru pentru care, deocamdată, vede puține semne.

În ciuda costurilor de finanțare tot mai mari, „prețurile locuințelor din Germania continuă să crească ușor”, a scris banca olandeză ING într-o analiză publicată luna trecută, argumentând că slăbiciunea pieței imobiliare se vede peste tot, mai puțin în prețuri.

Potrivit oficiului federal de statistică Destatis, prețurile au crescut cu 0,6% în ritm anual în trimestrul al doilea, fiind astfel cu peste 5% peste minimul din 2024, dar încă cu 8,2% sub vârful din 2022.

În același timp, volumul noilor credite ipotecare a scăzut cu peste 1,5% între ianuarie și iulie.

Potrivit ING, „lipsa cronică a ofertei de locuințe a împiedicat o corecție mai pronunțată a prețurilor”, în timp ce construcția de locuințe „rămâne la un nivel scăzut”.

Banca a avertizat totodată că „o revenire semnificativă a cererii de locuințe pare puțin probabilă pe termen scurt”.

Următorul reper pentru cei care se împrumută va fi BCE, care își anunță decizia de politică monetară pe 29 octombrie.