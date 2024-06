Rusia a atacat masiv Kievul și Odesa, vineri dimineața. Moscova expediază un submarin nuclear în Cuba

Mai multe atacuri masive ale Rusiei au provocat distrugeri în Kiev, Odesa şi în alte orașe, vineri dimineața.

Anunțul a fost făcut de oficiali ucraineni, relatează Agerpres, care citează dpa.

Dintre cele 53 de drone de luptă şi cinci rachete de croazieră, aproape toate au fost doborâte, cu excepția a cinci aparate fără pilot, au precizat Forțele Aeriene ale Ucrainei într-un anunț pe Telegram. Atacurile au produs un incendiu pe o platformă industrială situată lângă capitala ucraineană.

La ora acestei actualizări, pompierii continuau eforturile pentru a lichida focul, nefiind disponibile informații despre pagubele produse.

On the night of friday, the #Kiev region is attacked by missiles and drones. As a result of an air attack, a fire occurred on one of the industrial facilities. Large -scale fire at the oil depot in #Grbenki of the Kyiv region pic.twitter.com/HiRmBNGCuD