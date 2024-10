Incendiu major pe șantierul celei mai mari companii de apărare din Marea Britanie, unde se construiesc submarine nucleare VIDEO

Un incendiu major a izbucnit pe un şantier naval al grupului în domeniul apărării BAE Systems, la Barrow-in-Furness, în nordul Angliei, unde se construiesc submarine nucleare britanice, anunţă poliţia.

Poliția dă asigurări că nu există niciun risc nuclear. Două persoane au fost spitalizate după ce au inhalat fum toxic, scrie NEXTA, pe X.

Imaginile postate pe reețele sociale arată flăcări mari şi fum dens ieşind dintr-o clădire albă mare.

❗️ A fire has broken out in the UK at a shipyard where the latest nuclear submarines are being built



Police in the county of Cumbria reported a major fire at the site of defense company BAE Systems in Barrow-in-Furness. Law enforcement officials said two people were… pic.twitter.com/EAkCCppHZu