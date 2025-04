Incendiu masiv în apropierea Ierusalimului. Netanyahu ar putea cere sprijin din străinătate

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat miercuri că ar putea cere sprijin Greciei şi altor ţări pentru combaterea violentelor incendii declanşate în regiunea Ierusalimului. Incendiile au pornit miercuri dimineaţă în mai multe zone împădurite din cauza unui val de căldură, iar apoi s-au extins, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Poliţia a evacuat locuitorii mai multor sate situate la aproximativ 20 km vest de Ierusalim, în timp ce pompierii au fost trimişi în regiune pentru a încerca să stingă focul. Exprimându-se la cartierul general al pompierilor, premierul Netanyahu a cerut serviciilor sale să ia legătura cu "Grecia şi alte ţări" vecine în caz de necesitate pentru a lupta împotriva acestor incendii.

"Nu ştim încă cum va evolua acest incendiu", a spus şeful guvernului israelian.

Israel: Wildfires have broken out near Jerusalem, especially around Beit Shemesh and the Eshtaol Forest, driven by extreme heat and strong winds. Several communities have been evacuated. pic.twitter.com/uhQyIByxvf