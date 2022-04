Incediu uriaș la spitalul de traumatologie din Lyman, după un bombardament rusesc, în regiunea Donețk

Guvernatorul regiunii Donețk, Pavlo Kyrylenko, a acuzat armata rusă că a bombardat spitalul regional de traumatologie din orașul Liman. Ar fi fost folosit sistemul de lansare de rachete multiple BM-27 Uragan. Nu s-au oferit detalii despre posibilele victime.

”Fiind lovite direct de obuze, atât spitalul, cât și clădirile rezidențiale din jur au fost arse și distruse. Pompierii și pirotehnicienii au stins incendiul și au scos dispozitivele explozive”, a transmis Kyrylenko pe Telegram.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini surprinse la fața locului. Se poate observa cum acoperișul instituției medicale arde, ridicându-se un nor de fum dens.

The Russian army fired Uragan multiple rocket launchers at the regional hospital in Lyman, Donetsk region. pic.twitter.com/e0YPc0TAdB