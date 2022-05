Incendiu uriaș pe un yacht care valoarează 6 milioane de lire sterile, în Marea Britanie

Echipajele de pompieri au raportat că, în timp ce se grăbeau să ajungă la fața locului, coloane mari de fum și incendiul erau vizibile de la mare distanță.

Pompierii intervin la incendiul uriaș izbucnit pe un superyacht, în Torquay Marina, din Devon.

Serviciul de pompieri și salvare din Devon și Somerset a declarat că sunt cinci autospeciale de pompieri la locul incendiului care a distrus vasul de 25 de metri, care se pare că valorează aproximativ 6 milioane de lire sterline.

Martorii oculari au descris o explozie puternică, urmată de coloane mari de fum și flăcări vizibile de la distanță, notează Mediafax.

A fire has broken out on a superyacht in Torquay, Devon.



Torquay seafront had to be evacuated after the yacht caught fire.



Read more here: https://t.co/85VwIKDpTa pic.twitter.com/mL66y34ScT