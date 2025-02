Incident șocant în New York: protestatar pro-Hamas a încercat să înjunghie un bărbat evreu

Liderii comunității locale de evrei au condamnat protestul și au cerut poliției și primăriei să nu le mai permită protestatarilor să se adune în cartierul evreiesc.

Violențele au fost condamnate și de democratul Ritchie Torres, membru al Congresului.

„Nu trebuie să șocheze pe nimeni că o grupare pro-Hamas care a țintit evreii a degenerat în violențe. Violența nu e o întâmplare, ci o trăsătură de bază, a mișcării autointitulată de eliberare a Palestinei, dar în fapt nu are nicio dorință să-i elibereze pe palestinieni de arabi”, a scris el pe X.

It should come as a shock to no one that the pro-Hamas mob targeting Jews and promising to “flood” Boro Park has descended into violence.



Violence is not a bug but a feature of the so-called “Free Palestine” movement, which has no desire to free Palestinians from Hamas. pic.twitter.com/RLZZEb4GFg