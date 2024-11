Insurecționiștii de la Capitoliu sunt entuziasmați de victoria lui Trump și spun că se așteaptă să fie grațiați

Insurecționiștii de la Capitoliu, în timpul atacului din 6 ianuarie 2021. Foto: Profimedia Images

Dintre toți susținătorii lui Donald Trump, Derrick Evans are un motiv special în plus să fie mulțumit de rezultatul alegerilor prezidențiale americane de săptămâna trecută – el speră ca președintele-ales, pentru care a comis trădare împotriva Statelor Unite pe 6 ianuarie 2021, să-l grațieze odată ceva fi învestit în funcție.

„O grațiere mi-ar schimba viața”, a declarat Evans, care era membru al parlamentului local din Virginia de Vest când a luat cu asalt Capitoliul pe 6 ianuarie 2021, alături de alți 2.000 de trumpiști.

Insurecția din 6 ianuarie 2021 rămâne una dintre multele fapte infracționale ale lui Trump care vor rămâne nepedepsite, în condițiile în care fostul președinte neofascist se pregătește să revină la Casa Albă din 20 ianuarie 2025.

Evans a ajuns la un acord cu procurorii prin care să stea doar trei luni într-o închisoare federală, după ce a pledat vinovat pentru acuzația de „promovarea dezordinii civile”.

În campanie, Trump a repetat de nenumărate ori că îi va grația pe insurecționiști și i-a numit pe aceștia „patrioți” și „prizonieri politici”. Cine va fi grațiat, mai exact, și când, rămân, însă, întrebări deschise.

„Eu cred că e un om de cuvânt”, a declarat Evans pentru BBC.

În martie, Trump a scris pe rețeaua sa socială, Truth Social, că primul său act oficial ca președinte va fi „să-i eliberez pe ostaticii de pe 6 ianuarie care sunt încarcerați în mod abuziv”.

Totuși, el s-a ferit să vorbească de o grațiere colectivă a insurecționiștilor, declarând pentru CNN că: „Sunt tentat să-i grațiez pe mulți dintre ei. Dar nu o să zic că pe toți pentru că sunt câțiva care și-au cam pierdut controlul”.

Conform reprezentanților săi de campanie, deciziile privind grațierea vor fi făcute „de la caz la caz, când Trump va reveni la Casa Albă”.

Încă se fac arestări în cazul insurecției de la Capitoliu

Evenimentele din 6 ianuarie 2021 au rezultat în una dintre cele mai mari investigații federale din istoria SUA. Aproape 600 de oameni au fost puși sub acuzare pentru ultraj, opunere de rezistență la arest și obstrucționarea forțelor de ordine.

Unii dintre cei arestați au fost deja condamnați și au primit pedepse lungi, de exemplu fondatorul organizației teroriste neofasciste Oath Keeper, Stewart Rhodes, sau liderul Proud Boys, Enrique Tarrio, o altă organizație de aceeași factură.

Autoritățile federale americane încă fac arestări în cazul insurecției – într-un mesaj de săptămâna trecută, FBI a anunțat că încă îi caută pe 9 suspecți implicați în acte de violență împotriva unor ofițeri de poliție.

Viitorul investigației rămâne incert, însă, în condițiile în care principalul instigator al agresiunii și liderul de facto al insurecției, Donald Trump, urmează să revină la Casa Albă.

Departamentul de Justiție actual a transmis că încearcă să rezolve cât mai rapid cele mai flagrante cazuri până la învestirea din 20 ianuarie.

Între timp, mulți dintre insurecționiști au început deja proceduri de amânare a judecării cazurilor lor, în așteptarea grațierii lui Trump.

Printre ei este Christopher Carnell, un bărbat din Carolina de Nord care a fost găsit vinovat de mai multe fapte în legătură cu insurecția, anul trecut. Avocații săi au cerut amânarea înfățișării la proces, motivând prin „un posibil act viitor de clemență cu privire la cazul său”. Solicitarea a fost respinsă.

Jonathanpeter Klein, care împreună cu fratele său, Matther, au pledat vinovați în iulie, au cerut ca înfățișarea pentru condamnare din 15 noiembrie să fie amânată. Și această solicitare a fost respinsă.

Wendy Via, cofondatoare a ONG-ului Global Project Against Hate and Extremism, spune că deja există o atitudine generală de bucurie printre insurecționiști și susținătorii lor după realegerea lui Trump.

Jake Lang, acuzat de o serie de infracțiuni grave, inclusiv violențe împotriva unor polițiști, a scris pe Twitter, în noaptea alegerilor: „MĂ ÎNTORC ACASĂ!!!! PRIZONIERII POLITICI DE PE 6 IANUARIE VIN ÎN SFÂRȘIT ACASĂ!!!!

În doar 75 de zile pe 20 ianuarie 2025, când Donald J. Trump va fi învestit al 47-lea președinte al Statelor Unite, el îi va grația pe toți ostaticii de pe 6 ianuarie”.