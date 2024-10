Interviu exclusiv cu David Mencer, purtătorul de cuvânt al lui Netanyahu: „Vom distruge Hamas. Nu va mai fi prezent niciodată în Gaza”

David Mencer a spus că Israelul „tânjește după pace”. Sursă foto: Getty Images

Purtătorul de cuvânt al premierului Beniamin Netanyahu, David Mencer, a vorbit luni seară în emisiunea News Hour with CNN de la Antena 3 CNN, despre cum va răspunde Israelul la atacurile Iranului, dar și despre cum plănuiesc să îi aducă acasă pe cei 101 ostatici.

„Să ne amintim că Hamas este cel care ne-a răpit ostaticii, luând peste 250 de ostatici. Am reușit să aducem acasă peste 150 de persoane, cele mai multe în viață, dar unele fuseseră, din păcate, ucise deja. Au mai rămas 101 persoane, din care 13 femei, dar sunt și copii. Mă gândesc la doi copii mici care încă mai rămân unde i-au întemnițat teroriștii Hamas. Vrem să-i aducem acasă și Hamasul trebuie să-i elibereze acum. Vom distruge Hamasul și aproape am reușit să ducem la bun sfârșit acest obiectiv astfel încât Hamasul să nu mai fie prezent niciodată în Gaza și îi vom ajuta pe oameni să se întoarcă la casele lor”, a declarat în direct la Antena 3 CNN David Mencer.

Întrebat cum și dacă Israelul va răspunde la atacul Iranului, purtătorul de cuvânt al premierului Benjamin Netanyahu a spus:

„Nu vorbim aici de un răspuns, ci de apărare. Țara noastră are o responsabilitate față de cetățeni și autoritățile guvernamentale au responsabilitatea să își apere poporul în primul rând. La fel se întâmplă și cu Guvernul României. Chiar dacă nu pot să vă dau detalii, vă asigur că țara noastră se va apăra. Știm totul despre Iran, știm cu precizie care le sunt capacitățile militare, știm tot ce trebuie să știm. După cum a spus domnul prim-ministru, vom putea să ne ocupăm de Iran în feluri pe care le cunoașteți, dar și în feluri pe care nu le cunoașteți sau nu le-ați văzut. Țara aceasta încearcă să ne distrugă statul, singurul stat evreu din lume. Am avut experiențe de-a dreptul șocante acum un an și încă de atunci luptăm ca să ne apărăm. Puteți să fiți sigur că datorită soldaților noștri foarte curajoși și celor care sunt uniți vom reuși să ne apărăm. Aceasta este prima noastră datorie și puteți să fiți siguri că ne vom achita de ea cu toată seriozitatea”, a explicat acesta.

David Mencer a spus că Israelul „tânjește după pace”.

„(n.r. - Israelul) Este o țară care tânjește după pace și a cărei esență este pacea. (...) Chiar emblema noastră națională este ramura de măslin. Tot ceea ce facem, facem pentru pace, pentru că tânjim după pace în fiecare moment al zilei. Nu va fi pace în această regiune până ce aceia care ne urăsc, adversarii noștri, nu vor fi ajuns la concluzia că trebuie să fie pace. Trebuie să desfășurăm negocieri și un dialog pașnic, care sunt o parte esențială a ADN-ului acestei țări. Am întins mâna pentru a face pace și prin Acordurile lui Abraham și cu anumite țări arabe am avut succes. Știm că cei din Iran urăsc faptul că există aceste Acorduri ale lui Abraham, urăsc democrația și libertatea și au o mentalitate islamistă și fascistă, încercând să ne înfrângă. Vă pot spune însă categoric un lucru pe care trebuie să-l înțeleagă toți cei din România, țara noastră se va apăra”, a mai spus David Mencer.