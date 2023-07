Italia, împărțită între furtuni și caniculă. În Sardinia au fost 48,2 grade Celsius, un record european pentru luna iulie

La Milano o tornadă a făcut prăpăd. Ploile torențiale au transformat străduțele în adevărate râuri și mai multe linii de cale ferată au fost blocate.

În același timp, sudul țării se confruntă cu un val de căldură care a doborât record după record.

Temperaturile în unele zone din partea de est a Siciliei au crescut până la 47 de grade Celsius.

"Iad sau apocalipsă" așa au descris locuitorii orașului Milano momentele pe care le-au trăit în timpul furtunii care s-a abătut asupra orașului.

Unele linii de cale ferată au fost închise din cauza vremii nefavorabile din Monza, în regiunea Lombardia.

Mai mult, pasagerii unui tren au fost debarcați și îndrumați către alte stații din apropiere din cauza unei defecțiuni electrice care a blocat calea ferată.

Imaginile postate pe rețelele de socializare arată intensitatea fenomenelor meteo.

În unele zone a căzut și grindină.

Orașul Palermo a înregistrat cea mai caldă zi din istorie, de la începerea măsurătorilor în 1790, respectiv 47 de grade Celsius.

În Sardinia au fost 48,2 grade Celsius, ceea ce reprezintă un record european pentru luna iulie, potrivit meteorologilor.

