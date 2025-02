Kremlinul a reacționat la declarațiile vicepreședintelui american JD Vance, care a acuzat Wall Street Journal de interpretarea eronată a afirmațiilor sale privind o posibilă desfășurare de trupe americane în Ucraina. „Am luat act de acest lucru", a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, pentru TASS.

„Da, am luat act de acest lucru", a răspuns purtătorul de cuvânt al Kremlinului când a fost întrebat despre acest subiect.

WSJ a relatat anterior că Vance a declarat într-un interviu că opţiunea de a trimite militari americani în Ucraina „rămâne în analiză” de către Washington în cazul în care Moscova refuză să rezolve conflictul cu bună credinţă.

Potrivit articolului, Vance ar fi declarat că Statele Unite ar putea folosi pârghii economice şi militare împotriva Rusiei.

Peskov, comentând articolul, a numit ameninţările lui Vance cu privire la trimiterea armatei americane în Ucraina şi sancţiunile antiruseşti elemente noi ale poziţiei SUA care trebuie clarificate în timpul contactelor viitoare.

Vicepreşedintele SUA a precizat ulterior pe pagina sa de X că ziarul a denaturat răspunsul său la o întrebare privind posibilitatea trimiterii armatei americane în Ucraina.

„Faptul că WSJ a răstălmăcit cuvintele mele în modul în care a făcut-o pentru acest articol este absurd, dar nu surprinzător, având în vedere că a petrecut ani de zile făcând presiuni pentru ca mai mulţi fii şi fiice americane în uniformă să fie detaşaţi inutil în străinătate", a scris JD Vance pe X.

The fact that the WSJ twisted my words in the way they did for this story is absurd, but not surprising considering they have spent years pushing for more American sons and daughters in uniform to be unnecessarily deployed overseas.