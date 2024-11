Joe Biden se întâlnește pentru ultima dată cu Xi Jinping. În urmă cu opt ani, Xi i-a transmis lui Obama un mesaj legat de Donald Trump

Joe Biden a preferat comunicările directe du Xi Jinping pe parcursul mandatului la Casa Albă. Sursă foto: Hepta

Președintele Statelor Unite, Joe Biden, se va întâlni pentru ultima dată cu omologul chinez Xi Jinping, cu aproximativ două luni înainte să-i cedeze funcția lui Donald Trump și, odată cu aceasta, complicațiile aferente celei mai importante relații bilaterale din lume, relatează CNN.

Întâlnirea este programată sâmbătă, 16 noiembrie, în marja summmit-ului cooperării în zona Asia - Pacific, APEC, care se desfășoară în capitala statului Peru.

Va fi cea de-a treia întâlnire între cei doi lideri de când Biden a preluat funcția.

Discuțiile de la Lima vin în contextul în care președintele ales, Donald Trump, a promis o linie dură față de China și și-a plasat deja o serie de susținători ai acestei abordări în poziții-cheie din noul său guvern.

Acceptând să se întâlnească cu Joe Biden în perioada de tranziție către noua administrație, președintele chinez pare să semnaleze dorința de a menține continuitatea și relativa stabilitate a relațiilor bilaterale cu SUA.

Cu toate acestea, oficialii americani ai administrației actuale au recunoscut că nu pot anticipa ce direcție va lua relația SUA - China după ce Biden va părăsi funcția.

O relație dificilă și complicată, indiferent de culoarea politică a administrației de la Washington

„Între SUA și China este o relație dificilă și complicată. Prin urmare, indiferent de abordări, următoarea administrație va trebui să găsească modalități de a gestiona această relație dificilă și complicată”, a declarat un oficial de rang înalt pentru CNN.

„Rusia, Taiwanul, Marea Chinei de Sud și chestiunile (spionajului și atacurilor) cibernetice sunt domenii la care următoarea administrație va trebui să se gândească atent, deoarece există diferențe politice profunde cu China și nu mă aștept ca acestea să dispară”, a adăugat acesta.

De la începutul mandatului lui Joe Biden, Xi Jinping și-a aprofundat relația cu președintele rus Vladimir Putin, menținând în același timp legături puternice cu Iranul și Coreea de Nord și dezvoltând o rețea anti-americană care a generat o îngrijorare crescută la Washington.

De asemenea, China a derulat exerciții militare agresive în jurul Taiwanului, sporind îngrijorările că Beijingul ar putea anexa cu forța, în următorii ani, această autonomie sprijinită de SUA.

La începutul primei sale președinții, Donald Trump a încercat să cultive legături solide cu X Jinping , dar relația lor s-a deteriorat pe fondul disputelor comerciale și al controverselor legate de originea Covid-19.

Trump și Xi au vorbit la telefon săptămâna trecută, potrivit CNN.

Pe măsură ce își construiește administrația, liderul republican și-a numit colaboratori ce susțin o abordare dură față de China, inclusiv congresmenul Mike Waltz, care va fi consilier pe probleme de Securitate Națională, și senatorul Marco Rubio, noul secretar de stat american.

Trump a promis, de asemenea, să impună tarife vamale severe asupra importurilor chineze, ca modalitate de a proteja industria americană.

Aceste mișcări sugerează că va urma o abordare conflictuală față de Beijing, ceea ce face ca ultima întâlnire a lui Biden cu omologul său chinez să fie un moment potrivit pentru a discuta calea de urmat.

Istoria se repetă: în 2016, președintele democrat al SUA, Barack Obama, s-a întâlnit la Lima cu Xi Jinping, după ce Trump a câștigat alegerile

Biden a dat prioritate comunicării în relația cu omologul chinez, optând pentru convorbiri telefonice și întâlniri periodice, ca modalitate de a se asigura că nu există erori de comunicare.

Actualul președinte al SUA a identificat, de asemenea, unele domenii de cooperare, inclusiv în ceea ce privește combaterea traficului de fentanil și schimbările climatice.

În plus, administrația democrată a mobilizat bani în încercările de a concura cu China pe scena mondială, prin investiții în infrastructură în țările în curs de dezvoltare.

Aici, liderul chinez a marcant un punct semnificativ, participând, în Peru, la inaugurarea unui port în valoare de 1,3 miliarde de dolari, care subliniază interesul Beijingului de a-și extinde influența în emisfera sudică.

CNN amintește că în urmă cu opt ani, pe final de mandat, președintele democrat de atunci, Barack Obama s-a întâlnit cu Xi Jinping tot în Peru, la scurt timp după ce Donald Trump a câștigat primul său mandat la Casa Albă.

Ce i-a spus Xi lui Obama în 2026

Momentul este descris de Ben Rhodes, fost consilier pentru politică externă al lui Obama, în cartea sa „The World As It Is: A Memoir of the Obama White House”.

Potrivit lui Rhodes, Xi l-a întrebat pe Obama despre președintele ales, Donald Trump. Obama i-a recomandat să aștepte deciziile noii administrații, remarcând însă că Trump a exploatat și capitalizat preocupările americanilor cu privire la corectitudinea relației SUA - China.

„Stând la masă cu Obama, acesta (Xi, n.r.) a dat la o parte dosarul cu puncte de discuție, în funcție de care și-a modelat discursul, și și-a împreunat mâinile în fața sa”, a scris fostul consilier.

„Preferăm să avem o relație bună cu Statele Unite. Asta este bine pentru lume. Dar fiecare acțiune va atrage o reacție. Iar dacă un lider imatur aruncă lumea în haos, atunci lumea va ști pe cine să dea vina”, i-a spus Xi lui Obama, conform fostului consilier al președintelui american de atunci.