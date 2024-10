Kamala Harris a băut o bere în timpul unei emisiuni TV

Kamala Harris a băut dintr-o cutie de Miller High Life, un renumit sortiment de bere americană, în platoul emisiunii „The Late Show with Stephen Colbert", Sursa foto: Captură video Facebook The Late Night Show

Kamala Harris, candidata Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale SUA 2024, a băut o bere cu prezentatorul Stephen Colbert în timpul unei emisiuni TV. Ea a subliniat că dacă va câştiga alegerile, atunci este aproape sigur că berea va avea parte de o revenire la Casa Albă. „Asta se întâmplă când beau bere", a adăugat ea, în glumă, informează AFP, citat de Agerpres.

Kamala Harris a deschis o cutie Miller High Life, un renumit sortiment de bere americană, în platoul emisiunii „The Late Show with Stephen Colbert", deosebindu-se astfel de cei mai recenţi doi locatari de la Casa Albă, Donald Trump şi Joe Biden, care nu consumă alcool.



Stephen Colbert a dezvăluit publicului că scenariştii emisiunii au verificat în avans tipurile de băuturi pe care puteau să i le ofere Kamalei Harris, „pentru că nu poţi să îi oferi pur şi simplu un pahar cu bere vicepreşedintei Statelor Unite".



Acceptând cutia de bere, Kamala Harris a dezvăluit că a băut recent alcool cu soţul ei, Doug Emhoff.



„OK, ultima dată când am băut o bere, a fost în timpul unui meci de baseball pe care îl urmăream alături de Doug", a spus ea în timp ce a băut din berea oferită de prezentatorul TV.



Această apariţie publică a vicepreşedintei americane s-a înscris într-o campanie mediatică mai amplă, în cadrul căreia Kamala Harris a stat de vorbă cu prezentatoarele talk-show-ului TV „The View" şi i-a acordat un lung interviu lui Howard Stern la postul radiofonic SiriusXM.



Ca şi în cazul acelor două emisiuni, „The Late Show with Stephen Colbert" s-a desfăşurat într-o atmosferă amicală, care nu a dat naştere unor întrebări cu răspunsuri aprofundate, în contextul în care acest show TV de umor şi satiră îl ironizează adeseori pe Donald Trump.





De altfel, atunci când numele adversarului ei republican a fost pronunţat în timpul emisiunii, Kamala Harris l-a criticat imediat: „Ştii, când ai pierdut milioane de locuri de muncă, când ai pierdut companii, când ai pierdut uzinele de automobile, când ai pierdut alegerile, ce fac toate aceste lucruri din tine? Un perdant!".



