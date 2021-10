Incidente grave în Kosovo, între poliție și etnicii sârbi. Presa de la Belgrad vorbește de zeci de răniți, șeful diplomației UE cere încetarea imediată a violențelor

Raidurile forțelor de ordine s-au desfășurat în patru zone, inclusiv în Mitrovica, regiunea unde se află cea mai numeroasă populație sârbă.

În partea nordică a districtului, poliția a pătruns într-o farmacie și în mai multe magazine.

Premierul din Kosovo, Albin Kurti, a scris pe pagina sa de Facebook că "infracționalitatea și grupările criminale nu vor fi tolerate, ci vor fi combătute"

"Vom lupta și vom preveni contrabanda", a anticipat el.

Imagini distribuite pe rețelele sociale arată cum polițiștii împrăștie gaze lacrimogene în timp ce localnicii aruncă pietre și alte obiecte spre oamenii legii.

#BREAKING #KOSOVO #SERBIA ? KOSOVO: ONGOING CLASHES BETWEEN KOSOVO POLICE AND THE SERB GROUPS IN KOSOVSKA MITROVICA ESCALATE! Serb groups in the region blocked the roads with trucks & set fire to many vehicles. Several people injured. #BreakingNews #Video #Mitrovica pic.twitter.com/us504YsLyy

Associated Press relatează că sârbii au blocat șoseaua principală cu camioane, așa cum au procedat și luna trecută, în timpul protestelor legate de obligativitatea plăcuțelor de înmatriculare.

Cel puțin o mașină de poliție și alte două vehicule au fost incendiate, conform presei locale, care confirmă că s-au tras focuri de armă și menționează, la rândul său, că există persoane rănite în urma ciocnirilor.

Potrivit poliției kosovare, citate de Associated Press, șase ofițeri și un civil sârb au fost răniți. Opt sârbi au fost arestați.

În declarația oficialităților din Kosovo se face referire la "grupuri infracționale care s-au adunat în mod organizat" pentru a bloca drumurile cu vehicule, au folosit cisterne cu combustibil lichid, grenade paralizante și au tras cu arma pentru a-i împiedica polițiști să-și facă datoria.

Incidentele de miercuri au determinat reacția furioasă a Belgradului, care a cerut comunității internaționale, inclusiv misiunii KFOR conduse de NATO, să restabilească ordinea și să prevină "extinderea haosului".

"Acesta este ultimul moment care impune o reacție clară pentru a opri politicile nebunești duse de Priștina. Acest tip de comportament ne aduce la marginea haosului", a declarat șefa guvernului sârb, Ana Brnabic.

Josep Borrell, șeful politicii externe în Uniunea Europeană a cerut încetarea imediată a violențelor în nordul Kosovo și a spus că acțiunile "unilaterale și necoordonate care periclitează stabilitatea sunt inacceptabile".

The violent incidents in the north of Kosovo need to stop immediately.

Unilateral and uncoordinated actions that endanger stability are unacceptable.



All open issues must be addressed through the EU-facilitated Dialogue. We are in contact with Belgrade and Pristina.