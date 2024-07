Kremlinul o acuză pe Kamala Harris că face declarații neprietenoase faţă de Rusia: „Nimic nu ne mai surprinde"

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus Vladimir Putin şi Kamala Harris, vicepreședinta SUA. Sursa foto: Getty Images

Kremlinul a evocat luni ''retorica neprietenoasă'' manifestată faţă de Rusia de către vicepreşedinta SUA Kamala Harris, care este cel mai bine plasată în tabăra democrată pentru a-l înfrunta pe republicanul Donald Trump la alegerile prezidenţiale din SUA, după retragerea lui Joe Biden din cursa electorală, transmit AFP şi Reuters, citat de Agerpres.

''Nu putem evalua candidatura potenţială a lui Harris întrucât până în prezent contribuţia sa la relaţiile noastre nu a fost marcantă. Ea a făcut declaraţii ce fac parte din retorica mai degrabă neprietenoasă faţă de ţara noastră'', a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus Vladimir Putin.



Întrebat despre retragerea lui Biden din cursa pentru Casa Albă, Peskov a răspuns lapidar. ''Sincer, tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în Statele Unite ne-a învăţat că nimic nu ne mai surprinde. Aşadar, nu am fost foarte surprinşi'' de retragerea lui Joe Biden, a declarat el.



Reprezentantul Kremlinului a repetat, aşa cum făcuse duminică seară după anunţul şoc al preşedintelui SUA, că pentru Rusia prioritatea este să iasă învingătoare din războiul contra Ucrainei.



''Nu nouă ne revine să judecăm decizia preşedintelui Biden. Dezvoltarea relaţiilor ruso-americane este importantă, dar prioritatea este atingerea obiectivelor principale ale operaţiunii militare speciale'', a adăugat purtătorul de cuvânt rus, care a folosit sintagma oficială utilizată de Moscova când se referă la agresiunea rusă împotriva Ucrainei.

Kamala Harris, primul mesaj după retragerea lui Biden: „Intenția mea este să câștig această nominalizare”

Vicepreședinta SUA, Kamala Harris, spune că va solicita nominalizarea prezidențială a Partidului Democrat, după anunțul retragerii lui Joe Biden.

„Sunt onorată să am susținerea președintelui și intenția mea este să obțin și să câștig această nominalizare. În ultimul an, am călătorit în toată țara, discutând cu americanii despre alegerea clară în aceste alegeri importante. Și asta voi continua să fac în zilele și săptămânile următoare. Voi face tot ce îmi stă în putere pentru a uni Partidul Democrat – și a ne uni națiunea – pentru a-l învinge pe Donald Trump și agenda sa extremă: Proiectul 2025. Mai avem 107 zile până în ziua alegerilor. Împreună, vom lupta. Și împreună, vom câștiga”, a transmis Kamala Harris.

Președintele SUA Joe Biden și-a anunțat, duminică, retragerea din cursa pentru un nou mandat la Casa Albă. Anunțul a fost făcut într-un mesaj publicat pe rețeaua X. Ulterior, președintele SUA a precizat, într-o altă postare, că o susține pe Kamala Harris pentru candidatura la alegerile prezidențiale din SUA.

Fostul președinte Bill Clinton și fostul secretar de stat Hillary Clinton s-au alăturat președintelui Joe Biden în decizia de a o susține pe Kamala Harris pentru funcția de președinte, scrie CNN.