Joe Biden s-a retras din alegerile prezidențiale din SUA. A anunțat că o susține pe Kamala Harris

Joe Biden s-a retras din cursa pentru Casa Albă și anunță că o susține pe Kamala Harris. Foto: Hepta

Președintele SUA Joe Biden și-a anunțat, duminică, retragerea din cursa pentru un nou mandat la Casa Albă. Anunțul a fost făcut într-un mesaj publicat pe rețeaua X. Ulterior, președintele SUA a precizat, într-o altă postare, că o susține pe Kamala Harris pentru candidatura la alegerile prezidențiale din SUA.

„Este în interesul partidului meu și al țării”, spune Joe Biden.

Într-o scrisoare publicată pe contul său de pe rețeaua socială, Biden a spus că a fost cea mai mare onoare a vieții sale să fie președinte.

„Și, deși intenția mea a fost să caut realegerea, cred că este în interesul partidului meu și al țării să mă retrag și să mă concentrez exclusiv pe îndeplinirea îndatoririlor de președinte pentru restul mandatului meu”.

El a spus în declarația sa că se va adresa națiunii pe această temă săptămâna viitoare.

Președintele Biden a mulțumit vicepreședintelui său Kamala Harris, spunând că este un „partener extraordinar”.

Ulterior, Biden a transmis un nou mesaj în care anunță că o susține pe Kamala Harris.

„Colegii mei democrați, am decis să nu accept nominalizarea și să-mi concentrez toate energiile asupra îndatoririlor mele de președinte pentru restul mandatului meu. Prima mea decizie ca nominalizat al partidului în 2020 a fost să o aleg pe Kamala Harris ca vicepreședinte. Și a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o. Astăzi vreau să ofer întregul meu sprijin pentru ca ea să fie nominalizata partidului nostru în acest an. Democrați – este timpul să ne unim și să-l învingem pe Trump. Să o facem”, a scris Biden.

Ce urmează după retragerea lui Biden

Retragerea președintelui Biden împinge Partidul Democrat în ape în mare parte neexplorate, convenția națională democrată fiind programată să înceapă pe 19 august la Chicago. Viitorul candidat va avea, de asemenea, o fereastră strânsă pentru a-și alege un coleg de candidatură.

Cei 95% dintre delegați care s-au angajat să-l susțină pe Biden după marile sale victorii în primarele democrate pot vota acum un alt candidat. Aproximativ 4.000 de delegați democrați se vor reuni luna viitoare pentru a alege un nou candidat, iar Kamala Harris va sosi la Chicago ca favorită în cursa pentru înlocuirea lui Biden.

În urma frecventelor episoade de confuzie care au culminat cu prestaţia sa dezastruoasă la dezbaterea din 27 iunie cu rivalul său republican Donald Trump, când Biden a părut incoerent şi dezorientat, tot mai mulţi congresmeni democraţi l-au îndemnat pe preşedintele în vârstă de 81 de ani să se retragă din cursă, temându-se că partidul lor va fi spulberat de republicani la alegerile din 5 noiembrie, dată la care odată cu scrutinul prezidenţial are loc şi cel pentru Congres.