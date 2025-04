Kremlinul afirmă că peste 20 de lideri internaţionali sunt aşteptaţi la "Ziua Victoriei", în ciuda avertismentelor de la Bruxelles

Kremlinul a afirmat că se aşteaptă ca peste 20 de lideri naţionali să asiste la parada militară din acest an de Ziua Victoriei, pe 9 mai. Foto: Getty Images

Kremlinul a afirmat că se aşteaptă ca peste 20 de lideri naţionali să asiste la parada militară din acest an de Ziua Victoriei, pe 9 mai, când se marchează 80 de ani de la înfrângerea Germaniei în al doilea război mondial, în ciuda avertismentelor venite de la Bruxelles, scrie Agerpres.



"Ne bucurăm să-i vedem pe toţi cei care sunt gata să sărbătorească această grandioasă dată alături de noi", a declarat marţi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, subliniind importanţa evenimentului.



Acesta a criticat retorica şefei politicii externe a UE, Kaja Kallas, care i-a avertizat pe liderii UE să nu participe la parada de Ziua Victoriei din Piaţa Roşie de la Moscova. Într-o conferinţă de presă, luni, la reuniunea miniştrilor de externe din bloc de la Luxemburg, Kallas a explicat că o participare a liderilor europeni la parada din capitala rusă nu va fi privită ca fiind ceva minor, având în vedere războiul Rusiei împotriva Ucrainei.



"Moscova consideră că declaraţiile dure ale lui Kallas sunt greşite", a spus Peskov.



Alături de preşedintele chinez Xi Jinping şi preşedintele brazilian, Lula da Silva, şi-au confirmat prezenţa la parada militară preşedintele sârb Aleksandar Vucic şi prim-ministrul armean Nikol Paşinian. Ambele ţări urmăresc aderarea la Uniunea Europeană.



"Am arătat clar că nu vrem ca vreun stat candidat să ia parte la evenimentele din 9 mai de la Moscova", a subliniat Kallas.



Participarea lui Paşinian a fost reafirmată de Erevan în urma avertismentului de la Bruxelles.



"Este şi victoria noastră; 300.000 de armeni au murit pentru victorie", a afirmat preşedintele parlamentului armean Alen Simonian, adăugând că vizita lui Paşinian la Moscova nu are legătură cu UE.



Premierul slovac Robert Fico, precum şi liderul sârb bosniac Milorad Dodik şi-au anunţat, la rândul lor, intenţia de a participa.