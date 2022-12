Un lider pro-rus dintr-o zonă ocupată de forțele Moscovei în Herson a fost ucis cu o bombă plasată în mașină

Andrei Ștepa (fotomontaj, stânga) a murit după ce o bombă plasată în mașina sa a explodat.

În vehicul se mai afla o persoană care a murit, la rândul său, în urma deflagrației, a relatat agenția rusă TASS, citând surse locale.

Imagini cu vehiculul în flăcări în care se afla Ștepa s-au viralizat pe rețelele sociale.

Autoritățile locale pro-ruse au atribuit atacul "teroriștilor ucraineni".

A number of media outlets have published, allegedly, footage of the burning car of collaborator Andrei Shtepa. pic.twitter.com/s3h4f1XwC5