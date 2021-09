Noul guvern de la Kabul, o adunătură de asasini și măcelari, acuză un senator american

El a spus că noul regim taliban dovedește cât de "neînțeleaptă" a fost decizia administrației Biden de a retrage trupele din Afganistan.

"Dacă aveați vreo îndoială cu privire la cât de neînțeleaptă a fost decizia de retragere din Afganistan, toate dubiile sunt înlăturate de adunătura de asasini și măcelari care formează acum guvernul interimar afgan", a scris Graham (foto) pe Twitter.

If you had any doubt of how ill-advised the Biden Administration decision to withdraw from Afghanistan was, ALL DOUBT should now be removed by the lineup of thugs and butchers who now form the interim government of Afghanistan.https://t.co/DZ0hBIuImO