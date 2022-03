Rusia recunoaște că a lansat atacul din Liov în timpul vizitei lui Joe Biden | Ce spune declarația Ministerului rus al Apărării

"În data de 26 martie, arme aeropurtate cu rază lungă și de mare precizie au distrus un mare depozit de combustibil din apropiere de Liov, care asigura alimentarea trupelor ucrainene în regiunile vestice și în apropierea Kievului", se spune într-o declarație a ministerului rus.

Nexta_tv relatează că pompierii s-au luptat toată noaptea cu flăcările pentru a aduce incendiul sub control.

In #Lviv all night long firefighters eliminated the consequences of a missile hit on the territory of one of the industrial enterprises of fuel storage. pic.twitter.com/lTlbQz2OvD