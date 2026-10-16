Magnații Chinei își vând averile și închid afacerile din străinătate pentru a scăpa de noile taxe. Unii își schimbă și cetățenia

Măsura face parte dintr-o intensificare a controalelor asupra ieșirilor de capital. FOTO: Profimedia Images

Unii dintre cei mai bogați oameni din China își desființează trusturile offshore, vând acțiuni și chiar își schimbă cetățenia, în condițiile în care se apropie termenul-limită pentru declararea veniturilor obținute în străinătate, potrivit unor surse, citate de Reuters.

Măsura face parte dintr-o intensificare a controalelor asupra ieșirilor de capital și a aplicării regulilor, pe fondul presiunilor tot mai mari asupra finanțelor publice, în timp ce a doua cea mai mare economie a lumii se confruntă cu o cerere internă persistent slabă și cu dezechilibre economice mai ample.

În același timp, au declarat aceștia, autoritățile fiscale și-au intensificat eforturile de a colecta informații despre persoanele înstărite din jurisdicțiile lor și înființează echipe specializate pentru a recupera impozitele datorate pentru veniturile obținute prin structuri offshore.

Fondatorii companiilor chineze listate la bursele din Hong Kong și Statele Unite ar fi cei mai afectați de cea mai recentă măsură fiscală, deoarece mulți dintre ei au vândut acțiuni prin intermediul unor trusturi, la evaluări de vârf, în perioada 2014–2020, a declarat Oscar Liu, directorul general al companiei de consultanță în administrarea averilor JLT Legacy Group.

„Estimăm că impozitul de plată într-un singur caz ar putea varia de la câteva milioane de yuani la sute de milioane sau chiar miliarde”, a spus Liu, a cărui companie are birouri în Hong Kong și Singapore.

La sfârșitul lunii iulie, Beijingul a stabilit data de 22 octombrie drept termen-limită pentru declararea veniturilor obținute prin trusturi offshore, urmând să fie aplicat un impozit de 20% asupra acestor profituri. Măsura a declanșat o cursă contra cronometru în rândul chinezilor înstăriți, care încearcă să calculeze sumele pe care le datorează.

Boston Consulting Group estimează averea chinezilor deținută în afara țării la aproximativ 1.700 de miliarde de dolari. În ultimii ani, trusturile offshore au devenit tot mai populare ca instrument prin care acționarii majoritari ai companiilor chineze listate în străinătate își păstrează averile în afara țării.

Administrația de Stat pentru Impozitare din China le-a cerut angajaților să îi identifice și să îi contacteze pe cei care datorează impozite pentru trusturile offshore, folosind o listă întocmită pe baza clasamentelor averilor realizate de Hurun, a documentelor depuse de companii și a altor informații publice, au declarat trei persoane.

Aceste persoane, care cunosc situația, au solicitat să rămână anonime, întrucât măsurile sunt confidențiale.

În unele provincii și orașe în care există numeroși antreprenori înstăriți, inspectorii fiscali au înființat grupuri speciale de lucru, dedicate colectării de informații despre trusturile offshore, a adăugat Liu.

Găsirea banilor necesari

Măsura fiscală neașteptată privind trusturile a determinat, în unele cazuri, o cursă pentru obținerea de lichidități.

Un avocat care lucrează pentru un family office, o structură care administrează averea unei familii înstărite, a declarat că pierderile rezultate din scăderea prețului acțiunilor nu pot fi compensate cu obligațiile fiscale. În același timp, dezvoltatorii imobiliari care au încasat dividende consistente în anii trecuți sunt acum prea slăbiți financiar pentru a plăti sumele datorate, în condițiile în care sectorul imobiliar stagnează.

Un family office al familiei unui miliardar din tehnologie a declarat că petrece acum mai mult timp calculând impozitele decât tranzacționând și că vinde aproximativ jumătate din portofoliul său de acțiuni.

„Este ca și cum ți-ar fi tras covorul de sub picioare”, a declarat o persoană care lucrează acolo, referindu-se la cerința de a achita sumele în numerar în termen de trei luni.

Băncile acordă acum împrumuturi clienților privați pentru a-și acoperi obligațiile fiscale, garantate cu acțiuni ale propriilor companii ale clienților, a declarat un bancher privat al unei mari bănci internaționale, care lucrează cu persoane foarte înstărite și family office-uri.

Regimul fiscal chinez aplicat trusturilor offshore i-a obligat, de asemenea, pe unii dintre cei bogați să își restructureze afacerile și modul în care își dețin averile familiale. Unii au închis chiar trusturi înființate recent, înainte de a transfera bani în ele, a declarat un avocat specializat în trusturi din Hong Kong.

O femeie originară din China continentală, care are cetățenie din Hong Kong și lucrează în prezent ca agent de asigurări în centrul financiar asiatic, a declarat că renunță la rezidența sa din China continentală pentru a-și ține averea soțului departe de accesul Beijingului, deși acesta nu este rezident fiscal în China continentală.

Liu, de la JLT, a declarat că puțini dintre deținătorii de trusturi offshore se vor grăbi să facă noi investiții, în timp ce își calculează obligațiile fiscale.

Lipsa de claritate alegislației

Chiar și chinezii înstăriți care au început să caute soluții pentru plata impozitelor sunt derutați de anumite aspecte neclare ale noilor reguli, de la categoriile de persoane vizate și aplicarea retroactivă până la procedurile de plată.

„Plasa este foarte largă”, a declarat Wei Kang, partener la firma de avocatură Charles Russell Speechlys, care oferă consultanță persoanelor și familiilor înstărite în privința structurilor complexe de administrare a averilor și succesiunilor, a impozitelor și a conformării cu legislația.

Noua regulă fiscală din iulie stabilește obligația de plată în funcție de locul în care se află „principalul interes economic” al contribuabilului, în China. Acest concept poate fi interpretat în mai multe feluri și nu poate fi stabilit cu ușurință doar pe baza prezenței fizice sau a cetățeniei, a adăugat Kang.

De asemenea, nu este clar dacă impozitul se aplică începând de la momentul înființării unui trust sau doar pentru o perioadă limitată, a spus ea.

Noile reguli le cer, totodată, persoanelor care obțin venituri prin trusturi offshore să depună propriul calcul al impozitului datorat până la termenul-limită de 22 octombrie și să plătească după ce autoritățile confirmă suma, a declarat Liu, de la JLT Legacy Group.

În practică, însă, aplicarea regulilor diferă de la un oraș la altul, iar în unele cazuri există posibilitatea negocierii condițiilor de rambursare, au declarat sursele Reuters. De asemenea, nu există o limită clară privind perioada anterioară pentru care pot fi solicitate impozite aferente dividendelor sau vânzărilor de acțiuni. „Diavolul se ascunde în detalii”, a declarat Kang. „Lipsesc multe detalii.”