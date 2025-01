Au plătit 4.400 de euro pe o vacanță de lux, în Egipt, dar realitatea arăta complet diferit față de poze: Am avut un șoc

Soții spun că hotelul arăta complet diferit față de fotografiile de pe internet FOTO: msn.com

Doi soți din Marea Britanie au plătit 3.700 de lire sterline, adică aproape 4.400 de euro, pe o vacanță de lux în Egipt, însă la destinație au găsit un dezastru și spun că toată experiența s-a transformat într-un coșmar.

Robbie și Dawn Bennett, din Essex, au decis să plece în Egipt, țară pe care o vizitaseră de mai multe ori, pentru a 11-a aniversare a nunții lor. Turiştii au zburat la Safaga, în luna septembrie, împreună cu doi prieteni, având rezervare la complexul de patru stele Paradise Abu Soma Resort.

Robbie, fost funcționar public, de 42 de ani, spune că a ajuns într-o cameră „ponosită, în stilul anilor 1980”, care era „murdară”, iar în pat a găsit păr.

Iar acesta a fost doar începutul.

Bărbatul a mai spus că „facilitățile sportive” cu care se lăuda complexul erau inutilizabile, iar în hotel era pană de curent, potrivit msn.com.

„În fiecare an, eu, soția mea și prietenii noștri facem o călătorie pentru a sărbători aniversările noastre. Ne-am căsătorit în aceeași lună, în ani diferiți", a spus Robbie.

„Am fost în Egipt de opt sau nouă ori în ultimii 13 ani și nu am avut niciodată probleme. Soția mea a rezervat hotelul online și toate fotografiile și recenziile arătau foarte bine. Dar când am ajuns la hotel am avut un șoc. Soția mea a început să plângă. Trebuia să ne cazăm într-una dintre cabanele de lângă plajă, cu vedere la ocean, dar era doar un dormitor dublu decorat ca în anii 1980, în stare foarte proastă. Cred că aveam o priză în toată camera și era foarte murdar, cu fire de păr în pat. Acesta trebuia să fie un hotel de patru stele. Nu aveam nici măcar pătură, doar un cearșaf și am înghețat de frig", a spus bărbatul.

Soții au luat legătura cu agentul de turism pentru a schimba cazarea. Paradise Abu Soma Resort le-a oferit o cameră diferită, în hotel, dar Robbie spune că era și mai rău. „Hotelul ne-a oferit o cameră de hotel în ceea ce oaspeții numesc „blocul închisorii””, a spus el.

„Aveau reclamă la terenuri de baschet, terenuri de tenis, golf, dar facilitățile erau de neutilizat. Arată de parcă ar fi în Siria. Arăta ca o zonă de război. Soția mea a fost atât de supărată pentru că ea a făcut rezervarea... A vrut să meargă acasă”, a mai spus bărbatul.

Cei doi soți au fost foarte bucuroși când vacanța s-a încheiat, iar ei s-au întors acasă, însă acum cer să fie despăgubiți pentru coșmarul pe care l-au trăit. Ei spun că merg într-o singură vacanță pe an și pentru ea economisc tot anul.

Un purtător de cuvânt resortului a spus că celor doi soți li se va oferi o compensație materială.