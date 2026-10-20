Autostrada în carouri roșii, soluția inedită găsită de inginerii indieni ca să-i facă pe șoferi să reducă viteza. Care e motivul

Drumul traversează Rezervația de tigri Veerangana Durgavati, cunoscută sub numele de fostul Sanctuar Naurdehi, din Madhya Pradesh. Foto: Captură X

„Drumuri roșii, intenții verzi”. Acesta a fost sloganul cu care Ministerul Transporturilor și Autostrăzilor din India a prezentat un nou proiect pentru șoferi, vehicule și, în special, animale sălbatice. Problema animalelor care traversează drumurile și autostrăzile nu este o chestiune de trecut cu vederea, mai ales din cauza numeroaselor animale protejate și pe cale de dispariție, cum ar fi tigrii. De aici a pornit ideea care a dus la primul segment dedicat de autostradă pentru a proteja animalele: o porțiune vopsită în pătrate roșii, în care șoferii trebuie să încetinească, scrie Il Messaggero.

Proiectului, finalizat și aflat sub supravegherea Ministerului Transporturilor Rutiere și Autostrăzilor, pus în aplicare de NHAI (Autoritatea Națională a Autostrăzilor din India), reprezintă un tronson de 11,96 kilometri care a redesenat harta rutieră a unei zone sensibile, cunoscută pentru prezența frecventă a tigrilor.

Drumul traversează Rezervația de tigri Veerangana Durgavati, cunoscută sub numele de fostul Sanctuar Naurdehi, din Madhya Pradesh.

This highway runs through Madhya Pradesh's most ecologically sensitive regions, passing the Nauradehi Wildlife Sanctuary and the Veerangana Durgavati Tiger Reserve. The textured red surface is not for aesthetics but for behaviour control. The red surface creates subtle vibration, visual contrast, and resistance, which naturally encourages drivers to reduce speed without signs, cameras, or enforcement. I am sure it will look more beautiful once they finish the constitution of retaining walls and road side slopes. — Incognito (@Incognito_qfs) December 15, 2025

„Marcajul roșu, primul de acest gen, este alcătuit dintr-un strat superficial roșu termoplastic. Aplicat la cald, are o grosime de 5 milimetri”, se arată într-un comunicat al guvernului.

Oficialii subliniază că atât culoarea aprinsă, cât și suprafața ușor ridicată, îi avertizează imediat pe șoferi că intră într-un coridor sensibil în care ar trebui să reducă viteza.

?? ?️ ? INDIA COMPLETA SU PRIMERA CARRETERA ROJA SEGURA INNOVACIÓN QUE SALVA ANIMALES SIN FRENAZOS BRUSCOS ⚠️¡SIGUE @ULTIMAHORAENX Y VISITA EL PERFIL PARA MÁS! DEJA UNA RESPUESTA, GRACIAS. En Madhya Pradesh la Autoridad Nacional de Autopistas completó en diciembre de 2025 la primera carretera roja del país en la NH 45 un tramo de dos kilómetros que atraviesa la Reserva de Tigres Veerangana Durgavati. Las marcas rojas elevadas de termoplástico de cinco milímetros alertan a los conductores y los obligan a reducir velocidad de forma natural. Combinadas con cercas completas y veinticinco pasos subterráneos para animales el diseño busca bajar las colisiones con fauna en más del ochenta por ciento en esta zona sensible del corredor entre Bhopal y Jabalpur. FUENTES: Grok, Pubity, Siddhartha Singh, NDTV, Economic Times. — NOTICIASENX (@NOTICIASENX) April 18, 2026

„Generează, astfel, un impact minim și, în același timp, protecție maximă, fără a perturba mișcarea faunei sau habitatul acesteia. Pe acest tronson de autostradă se află, de asemenea, nu mai puțin de 25 de pasaje subterane destinate exclusiv animalelor. O serie de garduri și lanțuri ghidează apoi fauna către intrarea în pasaje, pentru a evita traversări suplimentare și neașteptate. Pe marginea carosabilului, o linie albă și borduri de beton împiedică mașinile să intre în zonele verzi. Totul pentru a proteja pădurea”, se mai arată în comunicat.

Ideea, pusă în practică de câteva luni, pare să se bucure de susținere, mai ales din partea tigrilor și a faunei sălbatice mai comune. Accidentele cauzate de viteză și de animalele sălbatice au devenit mai sporadice.