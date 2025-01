Cazul ciudat al bărbatului cu piele gri. Medicii au descifrat, într-un final, misterul

Bărbatul i-a șocat pe medici din cauza unei culori neobișnuite a pielii, ochilor și unghiilor. Foto: Getty Images

Un bărbat în vârstă de 84 de ani din Hong Kong, care s-a prezentat la spital cu complicații din cauza unei obstrucții urinare, i-a șocat pe medici din cauza unei culori neobișnuite a pielii, ochilor și unghiilor, o tentă cenușie aparent fără legătură cu problema sa de sănătate, scrie Science Alert.

Această culoare neobișnuită nu era ceva nou. De fapt, pacientul raportase apariția nuanței cenușii cu cinci ani în urmă.

Vinovatul: argintul

Analizele de sânge au dezvăluit sursa problemei – argintul. În concentrații de peste 40 de ori mai mari decât nivelul normal, corpul bărbatului era saturat de metal, care se acumulase sub formă de granule oxidate minuscule în glandele sudoripare, vasele de sânge și fibrele dermice. Această afecțiune rară, cunoscută sub numele de argiroză, apare atunci când argintul se acumulează în țesuturile corpului. În cazuri extreme, pielea poate căpăta o nuanță intensă de albastru.

În trecut, argiroza afecta în principal artizanii și minerii care lucrau cu argint, dar uneori era cauzată de medicamente ce conțineau argint, utilizate pentru proprietățile lor antimicrobiene.

Pericolele argintului coloidal

Deși utilizarea argintului coloidal nu are suport științific, acesta continuă să fie promovat ca supliment alimentar care ar ajuta la eliminarea toxinelor sau la întărirea sistemului imunitar. Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA avertizează însă că acest ingredient nu este considerat sigur sau eficient pentru tratarea vreunei boli.

Argintul este absorbit în organism prin plămâni, piele sau sistemul digestiv, iar o parte din acesta poate ajunge în țesuturi. Expunerea la radiațiile UV determină transformarea ionilor de argint în compuși care reflectă o culoare cenușie sau albastră.

Sursă necunoscută

Pacientul de 84 de ani era tratat pentru o tumoră benignă de prostată și lua doar finasteridă, un medicament obișnuit care nu conține argint. Fost chelner, bărbatul nu prezenta niciun risc evident de expunere la argint la locul de muncă sau în mediul casnic, iar niciun vecin nu manifesta simptome similare.

Ce impact are asupra sănătății

Deși acumularea de argint în organism este vizibilă prin efecte estetice, aceasta este, în general, benignă. La concentrații mari, poate interfera cu absorbția unor antibiotice sau medicamente precum tiroxina, dar nu este de obicei periculoasă pentru sănătatea pe termen lung.

Totuși, îndepărtarea argintului din organism este imposibilă cu metodele actuale. Pacientul va rămâne cu această nuanță cenușie, iar medicii îi vor monitoriza în continuare starea.

Acest caz fascinant a fost publicat în The New England Journal of Medicine și rămâne un mister de rezolvat pentru lumea medicală.