Cutremur de 7.7 în Myanmar, resimțit puternic în Thailanda. Mai multe clădiri s-au prăbușit în Bangkok în timpul seismului

Un seism extrem de puternic, cu magnitudinea de 7.7, s-a produs vineri în Myanmar. Cutremurul a fost resimțit în China și Thailanda, iar pe rețelele sociale au fost difuzate imagini cu oameni evacuând clădiri din Bangkok și adunându-se pe străzi.

Un al doilea cutremur, cu o magnitudine de 6,4, a zguduit zona, 12 minute mai târziu.

UPDATE 09:40 În orașul Mandalay, al doilea oraș ca mărime din Myanmar, părți mari din zidurile vechiului complex al orașului s-au prăbușit.

Știrea inițială: Poliția din Bangkok a declarat că o clădire înaltă aflată în construcție s-a prăbușit în momentul seismului, iar posibilele victime nu sunt încă cunoscute.

O înregistrare video dramatică difuzată pe rețelele de socializare arată clădirea cu mai multe etaje cu o macara deasupra care se prăbușește într-un nor de praf, în timp ce oamenii țipă și fug.

Poliția a declarat pentru The Associated Press că a intervenit la fața locului, în apropiere de populara piață Chatuchak din Bangkok, și nu a avut informații imediate cu privire la numărul de muncitori aflați pe șantier în momentul prăbușirii.

Conform Centrului german pentru Geoştiinţe (GFZ), seismul a avut magnitudinea de 6,9. Institutul Geologic american (USGS) a anunţat că magnitudinea a fost de 7,7.

Additional footage showing the collapse of an under construction skyscraper in Bangkok, during today’s 7.7 magnitude earthquake on the border between Thailand and Myanmar. pic.twitter.com/NX3o5XbJtA

Cutremurul a avut epicentrul în apropierea oraşului Mandalay, la o adâncime de 10 km şi s-a produs la ora locală 14:20 (06:20 GMT). Imagini publicate pe internet arată că Ava Bridge din Mandalay s-a prăbușit în urma seismului.

Tot în capitala Thailandei, Bangkok, apa poate fi văzută stropind dintr-o piscină de pe acoperișul unei clădiri înalte, lovind zeci de etaje înainte de a cădea pe străzi.

High-rise buildings shake and under construction skyscrapers collapse in the Thai capital of Bangkok, following a massive 7.7 magnitude earthquake earlier which struck the border between Myanmar and Thailand. There is no word yet on casualties or further damage to countries in… pic.twitter.com/Hh0jdMmgtb