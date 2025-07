Ministrul Finanţelor a prezentat pachetul de măsuri fiscale la ECOFIN. Nazare: „Cel mai important pachet din ultimii 15 ani”

"Am fost onorat să pot prezenta, în calitate de nou ministru al finanțelor, situația actuală din România", a spus Nazare. Foto: Alexandru Nazare / Facebook

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a prezentat marţi, la ECOFIN, pachetul de măsuri fiscale asumat de Guvernul Bolojan pentru reducerea deficitului. "În doar 2 săptămâni de la învestirea Guvernului, România a adoptat cel mai important pachet fiscal din ultimii 15 ani", a transmis ministrul, de la Bruxelles, pe pagina sa de Facebook.

"Astăzi am participat la reuniunea miniștrilor de finanțe ai Partidului Popular European (PPE), unde am avut ocazia să discutăm despre prioritățile și strategiile Uniunii Europene în domeniul stabilitǎții macro-economice si finanțelor publice. Am fost onorat să pot prezenta, în calitate de nou ministru al finanțelor, situația actuală din România și să transmit un semnal clar privind angajamentul nostru pentru responsabilitate fiscală și consolidare bugetară.

În doar 2 săptămâni de la învestirea Guvernului, România a adoptat cel mai important pachet fiscal din ultimii 15 ani – un efort susținut care transmite, inclusiv aici la Bruxelles, că direcția este una clară: revenirea pe traiectoria sustenabilă a finanțelor publice. Am continuat apoi cu participarea la Consiliul ECOFIN, început printr-o discuție informală despre perspectivele economice ale Uniunii Europene", a scris ministrul Finanţelor pe Facebook.

Ministrul a subliniat şi determinarea Guvernului de a reveni "la disciplina fiscal-bugetară cerută de contextul european".

"Și în acest cadru am avut ocazia să subliniez, chiar de la debutul reuniunii, amploarea măsurilor asumate de noul Guvern al României și determinarea noastră de a reveni la disciplina fiscal-bugetară cerută de contextul european și de interesele noastre naționale pe termen lung.

În marja acestor întâlniri din debutul Consiliului, m-am bucurat să reîntâlnesc colegi și parteneri cu care am lucrat deja în trecut: Paschal Donohoe – ministrul de finanțe al Irlandei și președintele grupului de miniștri de finanțe PPE, Nadia Calviño – actualul preşedinte al Băncii Europene de Investiții și fost ministru al economiei în Spania, Kyriakos Pierrakakis – ministrul grec de finanțe, Stephanie Lose, reprezentanta Președinției daneze a Consiliului UE, dar și reprezentanți ai Băncii Centrale Europene", a continuat Nazare.

El a menţionat şi că a avut "un schimb rapid de idei" cu Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele Comisiei Europene.

"Un schimb rapid de idei am avut și cu vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, înainte de deschiderea oficială a Consiliului, urmând să continuăm discuțiile în partea a doua a zilei, în contextul discuției asupra recomandării privind traiectoria de ajustare fiscală a României", a concis Nazare.