Donald Trump și-a pus buton pentru cola zero în biroul de la Casa Albă. Cum a fost amenajat Biroul Oval pentru întoarcerea sa

Odată aleși, președinții americani câștigă dreptul de a decora Biroul Oval după gusturile personale, selectând obiecte din colecția Casei Albe.

Învestit oficial ca cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite, luni, 20 ianuarie, Donald Trump s-a instalat rapid în Biroul Oval. În primele ore ale mandatului său, republicanul a semnat deja o serie întreagă de decrete. De asemenea, se pare că dăduse deja ordine cu privire la decorarea pe care o dorea pentru Biroul Oval de la Casa Albă.

După cum au relatat mai multe publicaţii americane, care a avut acces exclusiv la Biroul Oval, preluate de BFMTV, iese imediat în evidenţă celebrul buton roşu, ascuns într-o cutie de lemn, care îi permite președintelui să obțină imediat doze de Coca-Cola fără zahăr.

Odată apăsat, acest buton, pe care Joe Biden îl scosese de pe birou, îi avertizează pe majordomii Casei Albe despre nevoia președintelui republican de a bea respectiva băutură acidulată.

Decorul ales de preşedintele aflat la al doilea mandat arată exact ca cel ales de acesta pentru primul mandat.

