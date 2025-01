Două tramvaie s-au ciocnit violent la Strasbourg. Zeci de oameni sunt răniți

Două tramvaie s-au ciocnit, sâmbătă, în apropierea gării din Strasbourg, în estul Franţei, un accident extrem de rar care a provocat zeci de răniţi, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Bilanţul, care nu este definitiv, este de aproximativ 30 până la 35 de victime, doar urgenţe relative”, a transmis prefectura, precizând că parchetul a deschis o anchetă. La scurt timp, pompierii au găsit la faţa locului în jur de 50 de persoane rănite.

? #BREAKING: Tragedy in Strasbourg! ?? At least 20 injured after two trams collide at a station. ?? Emergency services on-site, and investigations are underway.



How did this happen? Updates to follow. Stay safe, Strasbourg. ❤️ #TramCollision #Strasbourg #BreakingNews‌ pic.twitter.com/euIfADMIiD