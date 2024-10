După ce a jefuit o casă, un hoț a făcut curățenie, a spălat și a făcut de mâncare. A lăsat și un mesaj care i-a dat fiori proprietarei

Un hoț a făcut curățenie, a spălat și a făcut de mâncare în care pe care a spart-o FOTO: Poliția din Țara Galilor

Într-o zi când s-a întors acasă, o femeie din Țara Galilor era să leșine când și-a dat seama că locuința ei fusese jefuită, dar, în același timp, a găsit-o curată și ordonată. Mai mult, a găsit rufele spălate și întinse pe sârmă și mâncare gătită pe aragaz.

Ulterior s-a dovedit că spărgătorul a fost Damian Wojnilowicz, de 36 de ani, care a fost condamnat la 22 de luni de închisoare la Cardiff Crown Court pentru comiterea spargerii neobișnuite care a avut loc în Monmouthshire, pe data de 16 iulie, potrivit BBC.

Femeia cu casa spartă a spus că după cele întâmplate a fost prea speriată ca să mai rămână în propria casă după ce s-a întors de la serviciu și a găsit ordine și curățenie chiar și în grădină și gunoiul dus la ghenă.

Hoțul i-a lăsat și un bilet pe care a scris următorul mesaj: „Nu-ți face griji, fii fericită, mănâncă și relaxează-te”.

Instanța a aflat de la femeie că spărgătorul i-a hrănit până și păsările din curte și a pus apă în ghivece. În interiorul casei, o pereche de pantofi a fost scoasă din cutie, iar acesta a fost pusă în coșul de reciclare.

De asemenea, spărgătorul a gătit o cină cu ingredientele găsite în debaraua femeii, a pus în frigider cumpărăturile pe care ea le lăsase în grabă într-o pungă, a înlocuit capetele periuțelor de dinți și la final a spălat podeaua cu un mop pe care l-a spălat și l-a lăsat afară la uscat.

Iar după tot efortul depus, Wojnilowicz a băut o sticlă de vin pe care a pus-o în debara după ce a golit-o. Însă a avut grijă și de proprietară și i-a lăsat pe masă o sticlă de vin roșu lângă un pahar.

Imediat după ce a ajuns acasă, femeia a vorbit cu un vecin care i-a spus că a văzut în curtea ei un bărbat care se spăla.

Femeia a declarat în instanță „Două săptămâni după această întâmplare, până când spărgătorul a fost prins, am trăit cu o spaimă uriașă, pe care nu am mai simțit-o niciodată. M-am întrebat dacă era cineva care mă cunoaște, dacă se va transforma într-un incident mai grav, dacă știa că locuiesc singură. Mi-a fost prea frică să mai stau în propria casă și am stat la prieteni”.

Hoțul a fost prins după a doua spargere

O a doua spargere a avut loc într-o altă casă, pe 29 iulie, când proprietarul a primit o alertă pe telefonul de la camera de supraveghere, care îl arăta pe Wojnilowicz plimbându-se pe aleea din fața casei.

Sprgătorul a folosit dușul din casa de oaspeți pentru a-și spăla hainele, apoi a mâncat și a băut.

Victima i-a cerut ginerelui său să meargă la proprietate, iar acesta l-a găsit pe spărgător care părea beat cu un pahar în mână. I-a cerut să plece și a făcut-o fără să reacționeze în vreun fel, însă hoțul a fost arestat după câteva ore. Ulterior, testele ADN au arătat că Damian Wojnilowicz a fost cel care a spart prima locuință.

Tabitha Walker, avocata lui Wojnilowicz, a spus în instanță că acesta rămăsese fără locuință la momentul comiterii spargerilor și trecea printr-o perioadă grea, dar că le-a cerut scuze celor două victime pentru ce a făcut.