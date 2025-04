Untold va organiza un festival pe Arena Națională din București începând din acest an

Edy Chereji, reprezentant Untold, a declarat că festivalul va fi finanțat din fonduri private și că în perioada imediat următoare vor fi oferite informații despre numele evenimentului, perioada în care va avea loc și artiștii participanți. Foto: Getty Images

Untold Univers, firma cunoscută pentru festivalele Untold și Neversea, va organiza un festival pe Arena Națională, a anunțat, joi, primarul Capitalei Nicușor Dan. Edilul general urmează să semneze un protocol pentru cinci ani cu firma renumită. Festivalul va fi finanțat din fonduri private, iar ediția din această vară din București va fi una pilot, care va evolua în următorii ani, astfel încât să ajungă la notorietatea celorlalte proiecte, relatează Agerpres.

„Toată lumea înțelege beneficiile unui astfel de festival pentru București. Ele s-au dovedit la Cluj și la Constanța. Asta înseamnă mulți turiști străini și înseamnă un element în plus în brand-ul de oraș. (...) Dacă vorbim strict de Arena Națională, vă aduc aminte de concertele Guns N' Roses, Depeche Mode, Coldplay, Ed Sheeran și Festivalul Saga”, a spus Nicușor Dan.

Contract pe cinci ani





Edilul general a apreciat că Bucureștiul este pregătit pentru un astfel de eveniment și a adăugat că „singură problemă” o reprezintă faptul că „taxele se duc la sectoare”. Totodată, a invocat experiența dobândită în urma organizării unor meciuri de fotbal cu „stadionul plin”, evenimente în contextul cărora s-a asigurat transportul suplimentar necesar.



„Nu este absolut nimic schimbat în relația comercială, față de relația pe care am avut-o cu ceilalți organizatori de evenimente. Noi punem stadionul, iar organizatorii ne plătesc chiria și repararea gazonului stricat. Se negociază un preț. Protocolul pe care îl semnăm este pentru cinci ani, dar noi vrem să fie pentru o perioadă mai lungă”, a menționat el.



Edy Chereji, reprezentant Untold, a declarat că festivalul va fi finanțat din fonduri private și că în perioada imediat următoare vor fi oferite informații despre numele evenimentului, perioada în care va avea loc și artiștii participanți. Potrivit acestuia, discuțiile privind organizarea festivalului au început în urmă cu peste doi ani.



„În universul Untold apare un nou proiect, un nou concept de festival, care va fi făcut aici, în capitala României, unde știm că suntem așteptați de foarte mult timp. Am semnat acest protocol, care e o promisiune pe termen lung din partea noastră de a aduce un festival la standardele la care deja am obișnuit, atât prin proiectul pe care l-am făcut la Cluj, cât și la Constanța, la Brașov și, iată, începând de anul trecut, chiar și în Dubai”, a susținut Edy Chereji.

Ediție pilot vara aceasta



Bogdan Rădulescu, reprezentant Untold, a afirmat că în acest an festivalul va debuta cu o variantă pilot, care va evolua în următorii ani, astfel încât să ajungă la notorietatea celorlalte proiecte.



„Standardele la care noi livrăm evenimentele noastre sunt standarde cu care industria de large events, la nivel global, este obișnuită și putem să fim în competiție cu oricare altă capitală a lumii cu un astfel de proiect cultural”, a subliniat el.



Directorul Direcției Investiții, Cătălin Aflat, a spus că Arena Națională este pregătită să organizeze și să gestioneze evenimente de acest tip.



„Pentru a fi siguri că nu afectăm partea de meciuri de fotbal și competiția fotbalistică care se derulează pe Arena Națională, am avut o serie de întâlniri cu FRF, FCSB, Dinamo și Rapid, care joacă de regulă pe Arena Națională, și ne-am asigurat că găsim cea mai bună variantă, astfel încât, prin evenimentele pe care le organizăm pe Arena Națională, să nu afectăm fotbalul. Suntem foarte preocupați de cum va arăta stadionul după festival și, în general, după evenimente. Vă asigur că luăm toate măsurile astfel încât, înainte și după, Arena să fie pregătită pentru evenimentele următoare”, a mai spus Cătălin Aflat.



Organizatorii au mai precizat că au în vedere un festival desfășurat pe parcursul mai multor zile, pe mai multe scene, iar Arena Națională va reprezenta scena principală. Costul organizării este evaluat la câteva milioane de euro.



„Vrem să avem un festival cât mai atractiv pentru o masă cât mai largă de public. Vrem să atingem cât mai multe genuri muzicale. (...) Evenimentul nostru va începe pe timp de zi. Vom avea în vedere și crearea unor zone interesante pentru familii. Este chiar un element diferențiator în cadrul proiectelor noastre, pentru că atât la Cluj, cât și la Constanța sau în Dubai ne-am focusat pe a avea un public generalist, cu vârste diferite, în care fiecare poate să își găsească fie artistul preferat, fie o activitate preferată”, au precizat organizatorii.



Ei au subliniat că vor avea „toleranță zero” față de consumul substanțelor interzise și că vor colabora cu reprezentanții autorităților locale și ai MAI în vederea activităților de informare și control.