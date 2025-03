Explozie solară masivă de clasă X, filmată exact când erupe de pe suprafața Soarelui. A declanșat întreruperi radio pe 2 continente

Oamenii de știință au surprins vineri, 28 martie, o erupție de plasmă solară masivă și extrem de puternică din clasa X, chiar înainte ca aceasta să declanșeze întreruperi radio pe două continente de pe Pământ, potrivit Live Science.

O înregistrare video capturată de satelitul GOES-16, care este operat în comun de NASA și de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), arată erupția solară de clasă X izbucnind dintr-o pată solară de pe suprafața soarelui.

› Vezi galeria foto ‹

Această erupție solară de clasă X1.1, care a fost emisă de o pată solară numită AR4046, marchează prima erupție de clasă X emisă de soare de la începutul lunii februarie.

„O puternică erupție solară (R3) a avut loc și a atins punctul maxim la X1.1 în jurul orei 11:20 EDT (1520 UTC) pe 28 martie 2025. Erupția a avut loc din vecinătatea Regiunii 4046, recent rotită în vizor, în apropierea limbului estic”, a declarat Centrul de predicție a vremii spațiale al NOAA într-o declarație după erupție.

Centrul de predicție a vremii spațiale al NOAA a distribuit pe rețeaua socială X un videoclip spectaculos care arată erupția solară din soare alături de un nor de material solar cunoscut sub numele de ejecție de masă coronală (CME).

A view of today's X1 (R3) flare in GOES-16 imagery at the 304A wavelength (courtesy of jhelioviewer) shows the blast of solar material associated with the flare. The CME is likely directed not Earth-directed; however analyses continues to be sure of no flanking influences. pic.twitter.com/xggvYz3Pb0