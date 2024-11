Goana după „găluște bune” a blocat un oraș din China: 100 000 de tineri pe biciclete au enervat localnicii și au alertat autoritățile

Autoritățile au anunțat restricții temporare pe drumurile și pistele de bicicliști în weekend. Foto: Profimedia Images

Trendul ciclismului nocturn, care a început cu patru studenți chinezi care au parcurs 50 km pentru a cumpăra găluște, s-a extins vineri la 100 000 de persoane, blocând drumurile principale, copleșind un oraș turistic și atrăgând atenția autorităților.

Grupul de studenți, majoritatea pe biciclete publice, a mers mai multe ore prin provincia Henan, de la campusurile lor din Zhengzhou până la orașul antic Kaifeng, scrie The Guardian.

„Oamenii au cântat împreună și s-au încurajat reciproc în timp ce urcau împreună panta”, a declarat Liu Lulu, student la Universitatea Henan, pentru China Daily. „Am putut simți pasiunea tinerilor. Și a fost mult mai mult decât o plimbare cu bicicleta”.

Dar Kaifeng a ajuns rapid la capacitate maximă, cu locuri de cazare, restaurante și spații publice pline până la refuz, au declarat oficialii. O înregistrare video care circulă pe internet arată zeci de mii de bicicliști umplând bulevardul Zhengkai cu șase benzi, autostrada dintre Zhengzhou și străzile mult mai mici din Kaifeng, în timp ce poliția folosea megafoane pentru a le cere studenților să plece, cu bicicleta sau cu un autobuz gratuit.

Back to Kaifeng, the sheer mass of sharebikes on the weekend has lead to oceans of bikes parked all over Kaifeng. Many people took regional rail, buses, slugged taxis back to Zhengzhou or directly headed home on High Speed Rail from Kaifeng leading to complaints. Not my pics. pic.twitter.com/OtajJhGSlj — JR Urbane Network (@JRUrbaneNetwork) November 10, 2024

Pentru a preveni repetarea evenimentului de vineri, autoritățile au anunțat restricții temporare pe drumuri și piste pentru biciclete pentru weekend, iar aplicațiile de închiriere a bicicletelor au avertizat că vor bloca de la distanță orice bicicletă scoasă din zonele desemnate în Zhengzhou.

Unele universități din Zhengzhou au adoptat, de asemenea, măsuri, inclusiv interzicerea bicicletelor în campusuri și cererea de permise pentru studenți pentru a părăsi incinta.

On the evening of Nov 8, university students in Zhengzhou took over every shared bike available, with thousands riding 50 kilometers to Kaifeng city. The entire route was packed with cyclists, forcing traffic police to move aside. pic.twitter.com/7WY6muzHNh November 9, 2024

Trendul a început în iunie, când patru studenți de la Universitatea Zhengzhou au decis să călătorească câteva ore până la Kaifeng, pe biciclete închiriate, în căutarea găluște cu supă supradimensionate, guan tang bao.

Trendul a prins contur, din ce în ce mai mulți studenți făcând această călătorie. Activitatea sănătoasă și non-politică a fost inițial bine primită de autorități. Kaifeng, care este unul dintre numeroasele orașe din China care încearcă să atragă mai mulți turiști interni, a oferit stimulente, inclusiv intrarea gratuită la diverse obiective turistice. Publicația oficială de stat, People’s Daily, a sărbătorit „valul de tineri călători” în Kaifeng, despre care a prezis prematur că a atins un vârf de aproximativ 2 000 la sfârșitul săptămânii trecute.

„La sosirea în Kaifeng, mulți studenți au profitat de ocazie pentru a explora atracțiile culturale și istorice ale orașului, aducând un nou sentiment de entuziasm și energie orașului antic”, a scris joi ziarul. „Aceste aventuri ale tinerilor întruchipează un spirit vibrant - plin de curiozitate, determinare și poftă de explorat - care adaugă noi dimensiuni industriei turismului”.

Meanwhile, in Kaifeng, police mobilize at midnight, standing in a row to prevent students from cycling... https://t.co/90pjBK5Cnh pic.twitter.com/20tbZ6VG2n — Inconvenient Truths by Jennifer Zeng (@jenniferzeng97) November 10, 2024

Dar, în acea seară, numărul studenților care călătoreau a crescut la 17 000, iar apoi vineri a crescut de zece ori, estimându-se că între 100 000 și 200 000 de studenți au blocat drumul.

Numărul mare a stârnit plângeri, în special din partea locuitorilor din Kaifeng, care au spus că orașul lor a fost invadat și că au fost lăsate în urmă biciclete și gunoaie. Mulți studenți și-au cerut scuze pentru dezordine, dar au apărat călătoria. Au existat dezbateri puternice cu privire la acțiunile studenților, precum și la reacția universităților și la întrebarea dacă autoritățile și mass-media au încurajat activitatea fără a pune la dispoziție sprijinul și infrastructura adecvate.

„La început, totul a fost mediatizat, dar în cele din urmă totul s-a încheiat cu un colaps și un eșec”, a declarat un comentator pe Weibo.

Ciclismul nocturn pare să câștige popularitate în mai multe orașe chineze importante, dar niciunul nu a raportat mulțimi de mărimea celor observate în Henan.

Sâmbătă, unii studenți care încă mai puteau să își părăsească căminele păreau hotărâți să încerce din nou - în ciuda interzicerii bicicletelor - și au pornit pe jos.

„Mi-am urmat prietenul într-o plimbare de noapte până la Kaifeng, acum poliția rutieră nu mai lasă oamenii să meargă la Kaifeng cu bicicleta”, a declarat sâmbătă un student pe social media. „Sunt atât de multe biciclete parcate pe marginea drumului, așa că studenții au început să meargă pe jos. Este atât de bine să fii tânăr, asta este tinerețea!”