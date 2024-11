În interiorul unei distopii. Ce este „Următorul Imperiu” şi cum ar arăta lumea cu oameni selectaţi genetic

Simone și Malcolm Collins visează la un oraș-stat în care să fie permisă „producția în masă” a oamenilor selectați genetic. Foto: Getty Images

Simone și Malcolm Collins, un cuplu republican din Pennsylvania, au creat un plan de „salvare a civilizației”. Adepți ai pronatalismului, cei doi soți visează la un oraș-stat în care să fie permisă „producția în masă” a oamenilor selectați genetic. Aceștia propun un sistem în care dreptul de vot să fie condiționat de „valoarea” fiecărui individ pentru societate, iar copiii lor să crească într-o rețea izolată și să se căsătorească între ei pentru a deveni o „elită biologică”. Ideile lor extreme, pe care le susțin deschis, sunt parte a unei mișcări pronataliste menite să transforme elita actuală într-un viitor „imperiu genetic”, scrie The Guardian.

Simone Collins, o candidată republicană pentru legislatura statului Pennsylvania, și soțul ei, Malcolm, sunt cunoscuți pentru susținerea pronatalismului – o mișcare bazată pe ideea că lumea dezvoltată se confruntă cu o scădere periculoasă a populației și că trebuie să crească natalitatea pentru a evita o criză demografică.

Anul trecut, un individ care pretindea că este un investitor bogat s-a oferit să finanțeze proiectele lor. Răspunzând acestei oferte, cuplul a creat o prezentare de 15 pagini, intitulată The Next Empire: Leveraging a Changing World to Save Civilization ("Următorul Imperiu: Valorificarea unei Lumi în Schimbare pentru a Salva Civilizația"), care descrie un oraș-stat centrat pe cercetare medicală „fără limite” și „producerea în masă a oamenilor selectați genetic”.

Ce este „Următorul Imperiu”

În acest oraș-stat, drepturile de vot ar fi legate de valoarea individului pentru societate. Conform ideilor lor, ar exista sisteme de stimulente care oferă mai multe drepturi de vot celor care contribuie economic.

Orașul-stat ar fi condus de un „executant” (numit și „dictator” în prezentare), cu control total asupra guvernului, schimbat la fiecare patru ani de trei „supervizori”, aleși de foștii conducători.

Ideile lor ar putea părea radicale, dar ei sunt parte a unei mișcări numite „noua dreaptă”, care se descrie ca pragmatică, orientată spre familie și anti-birocratică, susținând figuri ca Donald Trump și Elon Musk.

Malcolm a menționat că Insula Man ar fi locul ideal pentru a testa un astfel de oraș-stat, dar investiția nu s-a concretizat deoarece „investitorul” era, de fapt, un cercetător sub acoperire din partea unei organizații anti-rasism din Marea Britanie, Hope Not Hate, care a transmis prezentarea și filmările cuplului publicației The Guardian.

Întrebați despre ideile prezentate, Simone și Malcolm au spus că intenționau ca acestea să rămână private, dar Simone a afirmat că le susține „100%”, inclusiv conceptul de a produce embrioni în masă și de a limita dreptul de vot pentru cei considerați mai puțin productivi. „Dacă ești o povară pentru resurse, ar trebui să ai mai puțină influență”, a spus ea.

Cuplul a explicat că aceste idei sunt experimentale și gândite pentru un oraș-stat, nu pentru o democrație ca SUA. Totuși, ideile lor se aseamănă cu cele ale lui JD Vance, un politician pe care îl admiră, care a spus că părinții ar trebui să aibă mai multă putere de vot decât cei fără copii.

Simone Collins a lucrat anterior ca director la Dialog, o societate exclusivistă co-fondată de Peter Thiel, fondatorul PayPal, care a sprijinit cariera politică a lui Vance și idei politice radicale, inclusiv instaurarea unei monarhii în SUA.

Simone și Malcolm Collins cu copiii lor. Foto: Facebook/Simone Collins

O mică lume doar a elitelor

Familia Collins descrie frecvent agenda lor pronatalistă în termeni umanitari, susținând că este o încercare de a salva lumea dezvoltată de un viitor colaps social și economic. Pe site-ul lor, ei subliniază dorința de a colabora cu „orice persoană sau organizație care împărtășește obiectivul nostru de a păstra cât mai mult din civilizație și cât mai multe culturi”.

Însă, în înregistrările realizate de organizația Hope Not Hate, Malcolm Collins susține că această agendă pronatalistă urmărește, în principal, să transforme actuala elită socio-economică într-o elită biologică a viitorului. „E ușor să uiți cât de mică este populația din lume care chiar are un impact sau contează cu adevărat”, a spus el. „Când desfășurăm campanii, lucrăm foarte agresiv pentru a răspândi ideile în această rețea îngustă, pentru că aceștia sunt oamenii care vrem să aibă copii și pe care ni-i dorim în viitor.”

Malcolm a recunoscut că atunci când discută cu jurnaliștii, susțin că inițiativa nu e doar pentru elite, dar, în realitate, se concentrează numai pe elite: „Din păcate, asta e realitatea”.

El și soția sa lucrează pentru a crea o rețea de alte familii pronataliste, astfel încât copiii lor să aibă prieteni cu aceleași valori, să meargă împreună în tabere de vară, să crească împreună „știind că ceea ce facem noi nu e ciudat” și, în final, să se căsătorească între ei. Dar dorința lor depășește simpla nevoie de a avea prieteni de familie cu valori similare. „Ceea ce încerc să fac este să mă asigur că ai mei copii au o rețea de reproducere izolată și diferențiată”, a spus Malcolm.

Malcolm și Simone Collins. Foto: Facebook/Simone Collins

„Elitele” par să fie o preocupare constantă pentru familia Collins, subiect la care revin frecvent. „Foarte puține familii – și cred că vorbim 500 de familii din lume în prezent – care sunt foarte fertile și implicate tehnologic și economic… acestea vor deține viitorul speciei noastre,” a spus Malcolm.

Întrebat de The Guardian despre aceste comentarii, Malcolm a spus că nu se abat de la mesajele lor publice și a adăugat că este mai eficient să convingă o persoană ca Taylor Swift să aibă copii decât pe „John Doe de pe stradă”, dacă își doresc un impact semnificativ asupra societății, care să ducă la creșterea natalității.

Cei mai mari susținători ai lui Donald Trump

Simone Collins, care candidează pentru a reprezenta districtul 150 din Pennsylvania în camera reprezentanților statului, spune că a decis să intre în politică din frustrare față de campaniile politice tradiționale. Ea recunoaște că are șanse mici de succes și că a renunțat la strategiile locale obișnuite, cum ar fi investițiile în reclame sau pliante.

Cu toate acestea, Collins este o susținătoare convinsă a candidaturii lui Donald Trump pentru președinție și își folosește propria candidatură, finanțată în mare parte din economiile familiei, pentru a motiva alegătorii cu o prezență redusă la vot din districtul său să sprijine șansele fostului președinte. „Suntem foarte interesați să înclinăm balanța alegerilor în favoarea lui Trump, iar unul dintre cele mai importante moduri în care pot face acest lucru este candidând ca republican într-un loc cheie,” a declarat ea. Familia Collins a trimis „sute și sute” de aplicații pentru vot prin corespondență către alegătorii republicani, astfel încât aceștia să le poată completa și trimite înapoi pentru a primi buletinele de vot.

Collins și-a finanțat campania cu aproximativ 5.000 de dolari, comparativ cu cei 80.000 de dolari cheltuiți de democratul Joe Webster, actualul titular al funcției. După alegeri, Collins intenționează să analizeze eficiența tacticii sale pentru a observa câți dintre alegătorii care au primit aplicații de vot au participat efectiv.

Întrebată dacă există aspecte ale candidaturii lui Trump care o deranjează, cum ar fi condamnările sale penale sau faptul că a fost găsit vinovat de agresiune sexuală, Collins a răspuns că nu este mai preocupată de istoricul lui Trump decât de cel al vicepreședintei Kamala Harris, candidata democrată. „Nu alegi un președinte, ci o echipă,” a spus ea, adăugând că este entuziasmată de implicarea lui Elon Musk în echipa de campanie a lui Trump și de promisiunea acestuia că Musk va conduce o reformă pentru reducerea cheltuielilor guvernamentale.

Musk, despre care se știe că are cel puțin 11 copii, și-a exprimat și el vederile pronataliste, iar detalii despre familia sa numeroasă rămân adesea secrete. Pentru familia Collins, susținerea venită din Silicon Valley reprezintă o parte importantă a noii „drepte”. Jaan Tallinn, cofondatorul Skype și miliardar estonian cu cinci copii, a donat aproape o jumătate de milion de dolari pentru fundația pronatalistă a soților Collins în 2022, consolidând astfel relația dintre antreprenorii tehnologici și noua aripă a republicanilor.

Simone și Malcolm Collins cu copiii lor. Foto: Facebook/Simone Collins

Simone Collins spune că este pro-arme și că are arme de foc în toată casa, inclusiv o pușcă veche montată pe perete. Ea a subliniat că armele sunt încuiate și neîncărcate, iar muniția este păstrată aproape.

Serviciul de Protecție a Copilului (CPS) a vizitat familia Collins de două ori, în urma unor preocupări legate de îngrijirea copiilor. Prima vizită, conform lui Malcolm, a fost determinată de faptul că cei mici purtau haine uzate, se jucau afară în curte (sub supravegherea părinților) și se îmbolnăveau des, lucru pe care îl pune pe seama frecventării grădiniței în perioada post-pandemie. A doua vizită a avut loc după publicarea unui articol anterior în The Guardian, în care se menționa cum Malcolm și-a pălmuit copilul de doi ani în public, după ce acesta era pe cale să răstoarne o masă. Collins a explicat că autoritățile i-au vizitat din cauza acuzațiilor de pe internet, dar că, în final, nu au găsit nimic în neregulă.

Unii alegători au sunat-o direct pentru a-i cere părerea pe teme ca avortul, care în Pennsylvania este legal până la 24 de săptămâni. Collins a declarat că ar susține interzicerea avortului după 12-15 săptămâni, cu excepția cazurilor în care viața femeii este în pericol sau fătul are anomalii grave. De asemenea, ea consideră că avorturile efectuate după această perioadă ar trebui să includă medicație împotriva durerii pentru făt.

În contrast cu majoritatea conservatorilor anti-avort, Collins sprijină procedurile de fertilizare in vitro (FIV), pe care ea și soțul ei le-au folosit pentru a avea copii și intenționează să le folosească și în viitor. Cei doi susțin selecția embrionară pe baza unor scoruri poligenice legate de inteligență, cu scopul de a alege embrionii cu un potențial IQ mai mare. Collins plănuiește să facă un nou transfer de embrion în ianuarie.