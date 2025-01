Antena 3 CNN › Externe › Mapamond › La maratonul din Siberia, concurenții au alergat și la temperaturi de -55 de grade Celsius La maratonul din Siberia, concurenții au alergat și la temperaturi de -55 de grade Celsius

Publicat la 12:58 13 Ian 2025





Cel mai rece maraton din lume, Pole of Cold Oymyakon are loc în fiecare an în prima jumătate a lunii ianuarie, iar traseul său șerpuiește prin nordul Rusiei și se termină în Omymyakon, un oraș din Siberia cunoscut în mod obișnuit ca cel mai rece loc locuit de pe planetă. Sursa foto: Gettyimages (poza cu caracter ilustrativ)