Lidera transgender a sectei Zizienilor a fost arestată în SUA. Zizienii, tineri informaticieni anarhiști, erau organizați online

Jack LaSota, care are un blog sub pseudonimul „Ziz”, pare să fie lidera unui grup asemănător unei secte, cunoscut sub numele de Zizieni. Potrivit poliției din statul Maryland, LaSota a fost arestată duminică împreună cu o altă membră a grupului, Michelle Zajko, în vârstă de 33 de ani, din Pennsylvania. Cele două sunt acuzate de intrare neautorizată pe proprietate privată, obstrucționarea justiției și posesia unei arme de foc, scrie The Guardian.

O audiere privind cauțiunea este programată pentru marți, la ora 11:00, la tribunalul districtual Allegany.

Legături cu mai multe crime

Grupul Zizienilor este suspectat de implicare în uciderea agentului de patrulare de frontieră David Maland, în apropierea graniței cu Canada, în ianuarie, precum și în alte cinci crime comise în Vermont, Pennsylvania și California.

Maland, în vârstă de 44 de ani, a fost ucis pe 20 ianuarie, într-un schimb de focuri ce a avut loc după oprirea unui vehicul în Coventry, Vermont, un oraș situat la aproximativ 32 km de granița cu Canada.

Ancheta, care s-a intensificat după moartea lui Maland, a scos la iveală detalii despre un grup de tineri informaticieni extrem de inteligenți, majoritatea având între 20 și 30 de ani. Aceștia s-au cunoscut online, împărtășind convingeri anarhiste și devenind treptat mai violenți.

Convingeri extreme și teorii neobișnuite

Obiectivele grupului rămân neclare, însă postările lor online abordează subiecte precum veganism radical, identitate de gen și inteligență artificială.

În centrul grupului se află „Ziz”, lidera autoproclamată, care a fost văzută în apropierea mai multor locuri ale crimelor și are legături cu diverși suspecți.

Jack LaSota, care se identifica drept femeie transgender și folosea pronumele she/her, publica un blog întunecat și uneori violent. Într-o postare, descria o teorie conform căreia cele două emisfere ale creierului pot avea valori și genuri separate și „adesea doresc să se ucidă reciproc”.

Ea critica vehement așa-numitele grupuri raționaliste, comunități online preocupate de cunoașterea umană prin rațiune și de riscurile inteligenței artificiale.

Avocatul lui La Sota a refuzat să comenteze acuzațiile

LaSota nu a răspuns la numeroasele e-mailuri trimise de Associated Press în ultimele săptămâni, iar avocatul său, Daniel McGarrigle, a refuzat să comenteze dacă ea are vreo legătură cu crimele investigate.

Înainte de arestare, LaSota a lipsit de la mai multe audieri în două state, iar pe numele ei au fost emise mandate de arestare.

Contactat luni, McGarrigle a confirmat că a reprezentat-o pe LaSota în trecut, dar nu a oferit detalii despre arestarea ei sau despre acuzațiile recente.