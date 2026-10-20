Modelul Sahara Ray a murit la 34 de ani, la câteva luni după ce a născut. Era cunoscută pentru relația cu Justin Bieber

1 minut de citit Publicat la 18:08 20 Oct 2026 Modificat la 18:13 20 Oct 2026

Sahara Ray avea 34 de ani FOTO: Instagram/ Sara Ray

Modelul australian Sahara Ray a murit la 34 de ani, la doar câteva luni după ce a devenit mamă, potrivit unui comunicat transmis de familia ei.

Sara a fost și o cunoscută creatoare de costume de baie, potrivit Euronews.

› Vezi galeria foto ‹

Familia ei a spus că aceasta s-a stins din viață la spital, înconjurată de cei dragi.

În urmă cu câteva luni ea a adus-o pe lume pe fiica ei, Snow.

Cauza morții sale nu a fost făcută publică.

Fiica surferului australian Tony Ray, Sahara Ray a fondat în 2014 propriul brand de costume de baie, Sahara Ray Swim. În 2016, a fost fotografiată în vacanță alături de Justin Bieber. Cei doi ar fi avut o relație care,, însă, nu a durat mult.