O femeie din Marea Britanie a fost închisă pe nedrept, într-un spital de boli psihice, timp de 45 de ani

O femeie care suferea de autism, cu dizabilități de învățare, a fost internată pe nedrept într-un spital de psihiatrie timp de 45 de ani, începând de la vârsta de doar șapte ani, a descoperit BBC.

Kasibba – un nume dat de autorități pentru a-i proteja identitatea – ar fi originară din Sierra Leone și a fost ținută în izolare totală timp de 25 de ani din cei 45 de ani cât a fost închisă. Femeia este non-verbală și nu a avut familie care să lupte pentru eliberarea sa. Un psiholog clinician a povestit cum a început un proces de nouă ani pentru a o scoate din spital.

Departamentul pentru Sănătate și Asistență Socială din Marea Britanie a declarat că este „inacceptabil” ca atât de multe persoane cu dizabilități să fie încă deținute în spitale psihiatrice. În prezent, peste 2.000 de persoane autiste și cu dizabilități de învățare sunt internate în astfel de unități în Anglia, inclusiv aproximativ 200 de copii, deși nu au o afecțiune psihică.

Guvernul britanic a promis încă din 2011 să transfere aceste persoane în îngrijire comunitară, după ce o investigație BBC a dezvăluit abuzuri criminale asupra pacienților la spitalul privat Winterbourne View. Cu toate acestea, toate obiectivele stabilite au fost ratate.

În planul său pentru 2025-2026, NHS England a anunțat că își propune să reducă internările inutile cu cel puțin 10%, însă organizațiile pentru drepturile persoanelor cu dizabilități consideră că progresul este mult prea lent.

Un singur incident a dus la zeci de ani de izolare

Psihologul Dr. Patsie Staite a aflat despre cazul Kasibbei în 2013, când efectua un control de rutină asupra îngrijirii pacienților. Descoperirile ei au fost șocante:

"Nu mai văzusem pe nimeni trăind în asemenea condiții. Ce m-a uimit a fost că totul părea perfect legal."

Kasibba era ținută izolată până la 23 de ore pe zi într-o secție închisă. Spitalul unde se afla nu poate fi numit, pentru a-i proteja identitatea, dar Dr. Staite a descoperit un orificiu tăiat în gardul unității, prin care Kasibba putea vedea trecătorii de afară.

Se crede că femeia a fost traficată din Sierra Leone înainte de vârsta de cinci ani. După o perioadă într-un centru de plasament, a fost internată la doar șapte ani într-un spital de psihiatrie, unde avea să rămână timp de decenii.

Angajații au descris-o drept „periculoasă”, dar Dr. Staite a descoperit că această etichetă provenea dintr-un singur incident.

Când avea 19 ani, o alarmă de incendiu a fost declanșată în spital, iar pacienții au fost evacuați în grabă. Speriată și confuză, Kasibba a zgâriat accidental un alt pacient, provocându-i o tăietură lângă ochi.

"De atunci, a fost considerată o persoană extrem de periculoasă. Dar nu avea sens ca o femeie cu dizabilități, care a trăit toată viața în spital, să fie într-adevăr atât de violentă."

Planul de evadare și eliberarea după nouă ani de lupte

Dr. Staite a redactat un raport de 50 de pagini pentru Camden Council, autoritatea locală care internase Kasibba. Raportul confirma că femeia nu avea nicio boală psihică și că nu era periculoasă, fiind aptă pentru viața în comunitate.

În 2016, un grup de specialiști în sănătate și asistență socială s-a autointitulat „Comitetul de evadare”, având ca scop eliberarea Kasibbei.

Activista Lucy Dunstan, de la organizația „Changing Our Lives”, a fost desemnată să o reprezinte pe Kasibba în fața autorităților. Însă eliberarea ei putea fi aprobată doar de Curtea de Protecție, responsabilă de deciziile pentru persoanele care nu au capacitate juridică.

"Când am cunoscut-o pe Kasibba, personalul spitalului a prezentat-o simplu: Ea e atacatoarea de ochi", își amintește Dunstan.

"Am privit-o printr-o mică fereastră a camerei unde era ținută. Era întinsă pe o canapea, într-o cameră goală. Viața ei era complet lipsită de orice sens."

Au trecut șase ani până când Curtea de Protecție a aprobat mutarea Kasibbei în comunitate.

"Când am primit vestea, am plâns de bucurie, de ușurare, de admirație pentru ea. Nu a fost despre mine sau despre ce am făcut noi, ci despre faptul că EA a reușit. A demonstrat că merită să fie liberă."

O nouă viață în libertate

Astăzi, Kasibba trăiește într-o locuință asistată, cu sprijinul îngrijitorilor care comunică cu ea prin gesturi blânde și un limbaj clar. Managerul ei de îngrijire spune că îi place moda, este mândră de casa sa și se bucură de interacțiuni sociale.

"Are un simț al umorului uimitor. Este un om minunat", spune managerul. "După două săptămâni de lucru aici, mi-a oferit o îmbrățișare. Aceasta NU este o atacatoare de ochi."

Reforma care promite să oprească astfel de abuzuri

Un nou proiect de lege privind sănătatea mintală, aflat în dezbatere în Parlamentul britanic, prevede că persoanele autiste și cele cu dizabilități intelectuale nu vor mai putea fi internate în spitale psihiatrice dacă nu au o afecțiune mintală diagnosticată.

Totuși, guvernul a avertizat că nu va implementa schimbările până nu se asigură că există suficiente servicii alternative în comunitate. De asemenea, legea va permite internarea legală timp de până la 28 de zile pentru evaluare.

Jess McGregor, director executiv la Camden Council, a catalogat cazul Kasibbei drept „o tragedie”.

"Îmi pare sincer rău. Nu ar fi trebuit să treacă prin ceea ce a trăit."

Deși NHS a susținut că îngrijirea acordată lui Kasibba nu a fost niciodată pusă sub semnul întrebării, în realitate, spitalul unde a fost închisă a fost închis definitiv abia în 2023.

Această poveste rămâne un simbol al eșecului sistemului și al luptei continue pentru drepturile persoanelor cu dizabilități.