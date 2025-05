Momentul în care fiica unui om de afaceri din domeniul criptomonedelor e atacată în Paris de bărbați mascați care au vrut să o răpească

Fiica și nepotul unui om de afaceri din domeniul criptomonedelor au fost atacați de mai mulți bărbați mascați pe o stradă din Paris care au vrut să îi răpească și abia au reușit să scape, scrie BBC. Atacul a fost filmat de un trecător în arondismentul 11, în estul capitalei franceze.

Surse din poliție au declarat că femeia este fiica unui director de companie de criptomonede.

Ea și soțul ei i-au înfruntat pe cei trei agresori până când trecătorii au sărit în ajutor, iar atacatorii au fugit cu o dubiță.

Un echipaj de poliție specializat în jafuri armate urmează să investigheze atacul, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie de răpiri vizând oameni de afaceri din industria criptomonedelor sau rude ale acestora în Franța.

On Tuesday, May 13, 2025, it is alleged that the French cryptocurrency platform Paymium CEO Pierre Noizat's daughter and two-year-old child were targeted in the attempted kidnapping in Paris. There has been no confirmation of the identities of the victims or their relations by… pic.twitter.com/HAbsCU6fg1