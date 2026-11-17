Răsturnare de situație în cazul Jeffrey Epstein. Un expert criminalist crede că ar fi fost ucis în închisoare

4 minute de citit Publicat la 10:30 17 Noi 2026 Modificat la 10:30 17 Noi 2026

Epstein a fost acuzat că organiza o rețea de fete minore pentru exploatare sexuală. Foto: Profimedia Images

Un expert criminalist a declarat la BBC că, în opinia sa, Jeffrey Epstein nu s-a sinucis, ci a fost omorât. Profesorul Michael Freeman a spus că, după ce a analizat raportul medicului legist care a efectuat autopsia, crede că americanul acuzat de trafic de minori, a fost strangulat, cel mai probabil din spate.

Jeffrey Epstein a fost găsit mort, în arestul poliției din New York, la data de 10 august 2019. Omul de afaceri, condamnat în trecut pentru infracțiuni sexuale, era reținut și aștepta să înceapă procesul în care era acuzat de trafic de minori.

Medicul legist care a efectuat autopsia la acea vreme, dr. Barbara Sampson, a concluzionat că rănile lui Epstein erau compatibile cu o sinucidere și că nu existau dovezi ale unor răni de apărare, care ar fi fost de așteptat dacă moartea sa ar fi fost rezultatul unei crime.

„Îmi mențin ferm concluzia privind cauza și modalitatea de producere a morții domnului Epstein”, a spus ea.

Criminalistul care contrazice versiunea oficială

Criminalistul intervievat de BBC, profesorul Michael Freeman, a fost citat drept expert în stabilirea cauzei decesului pentru procurori generali din SUA în cazuri de persoane care au murit în custodia poliției, inclusiv în cazul lui George Floyd, din Minnesota.

Freeman, care nu a văzut cadavrul, și-a bazat concluziile pe dosare și pe fotografiile din raportul medicului legist, care i-au fost puse la dispoziție de fratele lui Epstein, Mark Epstein, care a susținut întotdeauna că fratele său a fost ucis. Criminalistul și-a prezentat concluziile luni seară, la Londra, și a publicat un raport, care include și dosarul medicului legist din New York.

Criminalistul a spus că analiza sa este independentă și că nu a fost plătit de Mark Epstein. Cercetarea sa nu a fost evaluată de alți specialiști, deci concluziile sale nu au fost confirmate.

Freeman a declarat pentru BBC că în opinia sa există semne că Epstein a fost victima unui atac, inclusiv o hemoragie profundă la nivelul umărului stâng și leziuni care par să fie compatibile cu lovituri primite în zona feței.

Ce dovezi invocă

Criminalistul a mai spus că, în opinia sa, dovezile sunt cel mai compatibile cu o strangulare cu ajutorul unui laț, după care același laț ar fi fost folosit, cel mai probabil, pentru a suspenda cadavrul de patul suprapus.

El a afirmat că deasupra urmei lăsate de laț pe gâtul lui Epstein par să existe urme de unghii, ceea ce „ar fi compatibil cu o strangulare, în special din spate, și cu încercarea victimei de a îndepărta lațul de pe gât”.

„Leziunile și modul în care a fost găsit cadavrul nu se potrivesc. Atunci nu mai rămâne decât o singură explicație: moartea a fost rezultatul unei crime”, a spus el.

Medicul legist care a efectuat autopsia la momentul respectiv a declarat Biroului Inspectorului General din cadrul Departamentului de Justiție al SUA (DoJ) că leziunile lui Epstein erau mai degrabă compatibile cu și indicau o sinucidere prin spânzurare, decât o crimă prin strangulare. Acesta a adăugat că nu existau dovezi ale unor răni de apărare, așa cum se întâlnesc la victimele strangulării.

Freeman a spus că, în cazul unei anchete privind o moarte prin spânzurare în custodia autorităților, s-ar fi așteptat să existe o fotografie făcută înainte ca trupul să fie dat jos.

Potrivit unei anchete a Departamentului de Justiție privind perioada petrecută de Epstein în închisoare, gardianul care l-a găsit a chemat imediat un al doilea coleg pentru a-l ajuta, a coborât trupul lui Epstein pe podea și a început manevrele de resuscitare.

Moartea lui Epstein a survenit la o lună după ce acesta fusese plasat pentru scurt timp sub supraveghere antisuicid, potrivit raportului Departamentului de Justiție.

Întrebat cine l-ar fi putut ucide pe Epstein, dacă interpretarea sa asupra dovezilor ar fi corectă, Freeman a răspuns că „nu are nicio idee”. „Nu am o opinie. Nu face parte din nicio anchetă pe care am desfășurat-o”, a spus el.

Întrebat dacă opiniile sale nu se apropie de teoriile conspirației, Freeman a răspuns: „Am avantajul de a putea spune: nu mă credeți pe cuvânt, lăsați-i pe toți să analizeze dovezile”.

„Dacă tot credeți că sunt un adept al teoriilor conspirației pentru că mă uit la ceva ce pare a fi o strangulare și spun că eu cred că este vorba despre o strangulare și că nu cred că ar putea fi o spânzurare, arătați-mi unde greșesc. Sunt absolut deschis la asta. Sunt un cadru universitar. Sunt foarte dispus să ascult teoriile oamenilor despre lucruri, dacă acestea sunt fundamentate”, a spus el.

Epstein a fost condamnat în 2008 pentru solicitarea de servicii sexuale de la o minoră, faptă pentru care a fost înscris în registrul infractorilor sexuali. Acesta a scăpat de o pedeapsă grea cu închisoarea în urma unui acord de recunoaștere a vinovăției.

11 ani mai târziu, Epstein a fost acuzat că organiza o rețea de fete minore pentru exploatare sexuală. El aștepta să fie judecat în 2019, când a fost găsit mort în Centrul Corecțional Metropolitan din New York.