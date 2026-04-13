„Face ce vrea, când vrea”. Nimeni de la Casa Albă nu a știut că Melania Trump va vorbi public despre Jeffrey Epstein. Nici Donald Trump

Decizia primei doamne subliniază independența remarcabilă de care se bucură în cadrul administrației. Foto: Getty Images

Prima Doamnă a SUA „face ce vrea, când vrea” și nicio intervenție exterioară, nici măcar din partea președintelui Donald Trump, nu o poate face să se răzgândească, au declarat mai multe surse de la Casa Albă despre Melania Trump pentru CNN. Astfel, atunci când aceasta s-a hotărât să țină o declarație de presă în care să vorbească despre presupusele ei legături cu Jeffrey Epstein nu a spus nimănui că are de gând să facă asta. Trump a știut doar că a chemat presa și a refuzat să urmărească declarațiile în direct. Întrebat ulterior dacă nu s-a supărat că soția lui a readus în atenția publică un subiect de care își dorește să scape, președintele SUA a răspuns: „Eu nu mă supăr niciodată”.

Cu războiul care face ravagii în Orientul Mijlociu și cu alegerile de la jumătatea mandatului la orizont, Casa Albă părea că, în sfârșit, a scăpat de saga Jeffrey Epstein, care a afectat primul an al celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump. În interiorul Casei Albe, oficialii începuseră să meargă mai departe.

Dar pentru prima doamnă, Melania Trump, povestea Epstein era încă copleșitoare.

Donald Trump a refuzat să urmărească conferința soției lui

Declarațiile extraordinare ale Melaniei Trump de joi, prin care s-a distanțat de defunctul infractor sexual, au fost determinate de obsesia ei de luni de zile față de acoperirea mediatică și speculațiile de pe internet despre legăturile sale cu Epstein, au declarat pentru CNN două persoane familiarizate cu situația.

Nemulțumirea primei doamne față de acest subiect a determinat decizia ei aparent bruscă de a-l aborda public, în ciuda lipsei unei nevoi evidente de a face acest lucru și cu un preaviz minim oferit chiar și soțului ei.

„Au apărut povești despre ea care erau amplificate de bloguri obscure și încă era atacată pe tema Epstein, pentru că asta fac ele”, a spus una dintre persoanele familiarizate cu situația. „A vrut să consemneze oficial și să nege.”

Casa Albă a anunțat miercuri dimineață că Melania Trump va face o declarație, fără a specifica subiectul. Stând în Cross Hall puțin peste 24 de ore mai târziu, prima doamnă i-a surprins pe consilierii de rang înalt ai Casei Albe.

Chiar și soțul ei, președintele SUA, a spus, într-un scurt interviu telefonic mai târziu în aceeași zi, că nu știa dinainte despre acest lucru. Vineri, el a declarat pentru The New York Times că știa că prima doamnă dorea să vorbească la un moment dat despre Epstein, dar a confirmat că nu știa ce plănuia să spună.

Președintele a refuzat să urmărească declarațiile ei în timp real, a spus un oficial senior de la Casa Albă.

Dar aceste declarații au avut un impact imediat în cadrul Partidului Republican. Ele au dat peste cap un ciclu de știri dominat de eforturile intens anticipate de a negocia pacea în Orientul Mijlociu și au readus în prim-plan o saga de care soțul ei încerca cu disperare să scape.

Pentru cei care o cunosc cel mai bine, acest comportament se încadrează într-un tipar de ani de zile în care Melania Trump identifică și se concentrează asupra acoperirii negative despre ea, indiferent de unde provine pe internet.

„Vedea lucruri despre care eu nu aveam nicio idee și îmi spunea că sunt ‘peste tot’ și îmi trimitea linkuri către site-uri despre care nici nu știam că există”, a spus un fost membru al staff-ului pentru CNN, care a povestit că prima doamnă se plângea adesea de articole provenite din surse obscure. „Nu erau ‘peste tot’.”

Melania Trump îi informase pe oficialii din West Wing dinainte că intenționează să facă o declarație, dar nu le-a oferit nicio indicație despre subiect, a spus un oficial de la Casa Albă pentru CNN.

Episodul i-a lăsat pe oficialii administrației nedumeriți și pregătiți pentru consecințe, inclusiv posibilitatea ca Casa Albă să fie din nou blocată de acoperirea mediatică legată de Epstein.

Donald Trump a apărat decizia soției sale vineri, spunând pentru The New York Times că „avea dreptul să vorbească despre asta”, chiar dacă personal s-a întrebat dacă ar fi procedat la fel.

Prima doamnă a cerut joi o examinare mai atentă din partea Congresului asupra cazului Epstein, în special posibilitatea ca victimele abuzurilor sale să depună mărturie în audieri publice, ceea ce a contrazis insistențele soțului ei din ultimele luni că americanii ar trebui să treacă la alte subiecte.

Vineri, președintele Comisiei de Supraveghere a Camerei, James Comer, s-a angajat să organizeze mai multe audieri.

„Sunt de acord cu prima doamnă”, a spus republicanul din Kentucky la Fox News. „Vom avea audieri.”

Un purtător de cuvânt al primei doamne a refuzat să comenteze. Casa Albă nu a răspuns unei solicitări pentru un punct de vedere.

„Face ce vrea, când vrea”

Decizia primei doamne subliniază independența remarcabilă de care se bucură în cadrul administrației, unde declarațiile publice sunt de obicei coordonate atent și pot fi analizate zile întregi înainte.

Prin contrast, Melania Trump a operat de mult timp în mare parte separat de restul Casei Albe, urmărindu-și propriile inițiative și intervenind doar ocazional pentru a susține prioritățile mai largi ale președintelui, chiar dacă rămâne una dintre cele mai influente persoane din jurul său. În ultimul an, a fost adesea absentă din Washington, preferând să-și petreacă majoritatea timpului în Florida și New York.

„Când lucram la campania Trump 2024, literalmente nu știam niciodată ce face”, a spus un fost oficial senior al campaniei pentru CNN.

Prima doamnă a păstrat un cerc restrâns de apropiați și rămâne reticentă față de presă, acordând doar trei interviuri până acum în acest mandat: toate pentru Fox News și toate destinate promovării documentarului ei. În linie cu abordarea din primul mandat al soțului ei, a încercat să protejeze cu fermitate viața privată a familiei.

„Tot ce o interesează este familia ei”, a spus o persoană apropiată Casei Albe. „Nu îi pasă de politică.”

Această mentalitate extrem de protectoare s-a manifestat uneori ca o fixare asupra articolelor pe care le considera nefavorabile și dăunătoare pentru ea sau familia ei, au spus mai multe persoane familiarizate cu situația. Iar de la revenirea soțului ei la Casa Albă, puține subiecte au pus la încercare percepția publică asupra familiei Trump precum dosarele Epstein.

Deși mare parte din atenția de anul trecut s-a concentrat pe legăturile anterioare ale lui Donald Trump cu Epstein, alimentând eforturile sale de a eticheta subiectul drept o „farsă” a democraților, au reapărut și fotografii cu Melania Trump alături de Epstein, precum și corespondență între ea și complicea acestuia, Ghislaine Maxwell.

Dosarele Epstein au inclus un schimb de e-mailuri cordial între cele două femei, în care Melania Trump își încheia mesajul cu „Cu drag, Melania”, iar Maxwell îi răspundea numind-o „draga mea”. (Niciunul dintre soții Trump nu este acuzat de autorități de vreo faptă ilegală legată de infracțiunile comise de Epstein.)

Prima doamnă a inițiat anul trecut și acțiuni legale privind afirmațiile făcute despre ea și Epstein, obținând în cele din urmă retractări și scuze din partea The Daily Beast, HarperCollins Publishers și strategului democrat James Carville.

O mare parte din agitația legată de Epstein se diminuase în ultimele luni, pe măsură ce Casa Albă se concentra pe noi inițiative externe în Venezuela și împotriva Iranului.

Totuși, pentru Melania Trump, care rămăsese deranjată de sugestiile că ar fi fost apropiată de Epstein, povestea nu s-a stins niciodată. În declarațiile sale de joi, ea a părut să abordeze direct e-mailurile cu Maxwell, insistând că „nu pot fi considerate altceva decât o corespondență ocazională.”

Prima doamnă a încercat, de asemenea, să minimalizeze interacțiunile cu Epstein, afirmând că singura dată când „s-au intersectat” a fost la un eveniment în anul 2000. „Epstein nu mi-a făcut cunoștință cu Donald Trump”, a spus ea.

Negarea fermă a declanșat speculații la Washington despre ce posibilă dezvăluire viitoare ar fi determinat o astfel de intervenție bruscă, unii oficiali republicani întrebându-se dacă Trump a încercat să preîntâmpine noi informații din presă. Democrații au verificat în privat stadiul investigațiilor lor în curs privind cazul Epstein, doar pentru a li se spune că nu este iminentă nicio evoluție majoră, a declarat un consilier democrat.

Dar în cercul actual și fost al colaboratorilor care au lucrat cu Trump, surpriza a fost mult mai mică. Întrebați imediat după eveniment dacă era posibil ca nici ea, nici echipa ei să nu fi informat din timp West Wing-ul, răspunsul a fost un „da” categoric.

Prima doamnă decisese să facă ceva, iar nimeni din Casa Albă nu avea să o oprească, indiferent de consecințe.

„Este o femeie foarte puternică și independentă, care face ce vrea când vrea”, a spus un fost membru al staff-ului primei doamne.

Întrebat de Times dacă era supărat că soția sa a readus subiectul Epstein în actualitate, președintele a răspuns: „Eu nu mă supăr niciodată.”