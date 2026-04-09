Melania Trump neagă orice relație cu Epstein: „Nu am fost victima lui. Nu el mi-a făcut cunoștință cu Donald Trump”

Prima doamnă Melania Trump neagă legăturile cu Jeffrey Epstein și că ar avea cunoştinţă despre faptele acestuia, declarând joi că „poveștile sunt complet false” și numind acuzațiile online, conform cărora ar fi fost cumva implicată, drept „calomnii la adresa mea”, notează AP.

„Minciunile care mă leagă de rușinosul Jeffrey Epstein trebuie să înceteze astăzi. Persoanele care mint despre mine sunt lipsite de standarde etice, umilință și respect. Nu mă opun ignoranței lor, ci mai degrabă resping încercările lor răutăcioase de a-mi defăima reputația”, a spus ea.

Într-o declarație extraordinară la Casa Albă, ea a negat orice asociere cu Epstein și a spus: „Avocații mei și cu mine am luptat cu succes împotriva acestor minciuni nefondate și fără bază”.

Prima doamnă a cerut, de asemenea, Congresului să organizeze o audiere publică axată pe supraviețuitorii faptelor lui Epstein, cu șansa de a depune mărturie și ca poveștile lor să fie înregistrate în dosarul Congresului.

„Fiecare femeie ar trebui să aibă ziua ei în care să-și spună povestea în public, dacă dorește”, a spus ea. „Atunci și numai atunci vom afla adevărul.”

Cazul Epstein, readus în prim-plan

Mesajul ei neașteptat a venit exact în momentul în care soțul ei, președintele Donald Trump, și administrația sa păreau în sfârșit să fi reușit să depășească controversa Epstein, care a trimis unde de șoc prin politica națională timp de luni de zile.

Cazul începuse să fie umbrit de războiul din Iran și de alte probleme majore, dar comentariile primei doamne ar putea să-l readucă în atenția politică.

Prima doamnă a spus că nu era prietenă cu Epstein sau Maxwell, dar că se afla în cercuri sociale suprapuse din New York și Florida. Ea a descris un răspuns prin e-mail pe care l-a trimis lui Maxwell drept „corespondență ocazională”, fără a oferi mai multe detalii.

„Răspunsul meu politicos la e-mailul ei nu înseamnă nimic mai mult decât un fleac”, a spus ea.