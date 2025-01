Secretele ascunse într-o hartă veche de 400 de ani ar putea rezolva unul din cele mai mari mistere din istoria Americii

Harta veche de 400 de ani, „La Virginea Pars” FOTO: First Colony Foundation

Cercetătorii cred că sunt pe cale de a elucida unul dintre cele mai mari mistere ale Americii, care au captivat istoricii timp de secole - colonia pierdută din Roanoke.

Este vorba de un grup de aproximativ 100 de coloniști britanici care au debarcat pe insula Roanoke din largul Carolinei de Nord, în secolul al XVI-lea, pentru a stabili un punct de legătură englez în Lumea Nouă, a raportat Popular Mechanics.

Dar apoi, doar trei ani mai târziu, atât coloniștii, cât și așezarea lor au dispărut fără urmă.

Dispariția i-a derutat pe istorici timp de secole, până în 2012, când experții de la British Museum au analizat harta veche de 400 de ani „La Virginea Pars” desenată de unul dintre coloniști pe nume John White, constatând că pergamentul arăta locația în care ar fi putut ajunge aceștia, potrivit Great Britain News.

Locul secret se află în actualul județ Bertie, Carolina de Nord, unde arheologii au descoperit artefacte ceramice de origine britanică.

Expediția engleză, care a fost susținută de Regina Elisabeta I și Sir Walter Raleigh, a debarcat pe insulă în 1587, stabilind prima așezare permanentă engleză din America.

A fost și locul unde Eleanor White Dare, fiica guvernatorului John White, a născut-o pe Virginia Dare - primul copil britanic născut în Lumea Nouă.

White s-a întors ulterior în Anglia cu ceea ce trebuia să fie o cursă rapidă de aprovizionare, dar aceasta a fost blocată timp de trei ani de războiul anglo-spaniol.

Când guvernatorul s-a întors în cele din urmă pe insulă, în 1590, și-a găsit așezarea complet abandonată, cu excepția unui stâlp din lemn pe care era sculptat cuvântul „CROATAN” – care era numele unei alte insule situate chiar la sud de Roanoke, precum și numele unui trib de nativi americani care locuia acolo.

Numeroase teorii au apărut cu privire la soarta celor 115 coloniști, povestea lor fiind desemnată drept „unul dintre cele mai mari mistere din istoria Americii”. Unii savanți au speculat că oamenii au murit din cauza unei boli, în timp ce alții au spus că ar fi fost masacrați de coloniștii spanioli sau de triburile native americane ostile.

Apoi, alții au susținut că au fost asimilați într-un trib, fie de bunăvoie, fie prin forță.

Acestea au rămas simple presupuneri timp de 422 de ani, până când curatorul British Museum, Kim Sloan, și cercetătoarea Alice Rugheimer, au aruncat lumină la propriu asupra misterului: au pus harta lui John White pe o casetă luminoasă pentru a vedea ce se afla sub stratul superior și au descoperit un simbol pentru un fort.

„I-am spus lui Alice: „Cred că tocmai am descoperit locul destinat orașului Raleigh, colonia pe care John White urma să o întemeieze în Virginia”, a spus Sloan.

Fortul aparent era situat spre capătul vestic al estuarului Albemarle Sound, la aproximativ 100 de kilometri de ultima locație cunoscută a coloniștilor Roanoke.

Locația s-a întâmplat să fie un sit arheologic numit 31BR246, unde, în 2007, cercetătorii au excavat un anumit tip de ceramică engleză rară, care datează probabil din secolul al XVI-lea, spune arheologul britanic Nicholas Luccketti.

Acesta a sugerat că locația, cunoscută acum sub numele de Site X, a fost o așezare engleză necunoscută anterior. First Colony Foundation din Carolina de Nord a scanat zona folosind tehnologia de teledetecție prin satelit, dar nu a descoperit „trăsături topografice asemănătoare unei așezări precum Jamestown sau Plymouth”.

Cu toate acestea, săpăturile au scos la lumină mai multe artefacte, inclusiv un vârf de șiret de pantofi coloniali și un cârlig folosit pentru fixarea pânzei, despre care fundația crede că ar fi putut aparține doar refugiaților din Roanoke.

Descoperirile sugerează că, deși Site-ul X nu a adăpostit toți coloniștii Roanoke, unii dintre ei probabil că au ajuns acolo.

Experții bănuiesc că ar fi putut fi o colonie de familie care a cerut ajutor de la o tabără de nativi americani numită Mettaquem.

În 1937, arheologii au descoperit un alt indiciu, cunoscut sub numele de Piatra Dare, care conținea scrieri ale lui Eleanor White Dare.

O parte afișa semnul crucii – un simbol al unei stări de urgență – și expresia „Ananias Dare & / Virginia Went Hence / Unto Heaven 1591 / Anye Englishman Shew / John White Govr Via.”

Cealaltă parte, scrisă din perspectiva lui Eleanor, prezintă modul în care coloniștii au părăsit Roanoke și s-au confruntat cu doi ani de „Misarie” (mizerie).

Piatra, spun cercetătorii, arată că mai mult de jumătate din colonie a murit și conține, de asemenea, informații despre o navă care a sosit în largul coastei.

Fundația First Colony intenționează să continue să cerceteze Site-ul X pentru a obține mai multe informații despre soarta coloniei pierdute din Roanoke.